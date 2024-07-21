Deprem Profesörü Şükrü Ersoy İstanbul’u uyardı: Marmara fayları çok hareketli

Marmara Bölgesi’nde İstanbul depremi öncesi her sarsıntı, yürekleri ağza getiriyor. Deprem Profesörü Şükrü Ersoy, Marmara Denizi’nde bu tür depremlerin normal olduğunu belirterek “Burada kuzey ve güney yönlerinde bir hareketlilik var. Bu bölge enteresan yerlerden biri. Kuzey ve güneyinde 6,5 yıkıcı olabilir. Bu sebeple 4,1’den sonraki depremlere dikkat etmeli” diye konuştu.

Marmara Denizi’nde önceki gece saat 22.26’da meydana gelen ve AFAD verilerine göre 4,1 büyüklüğünde kaydedilen deprem, “beklenen İstanbul depremini tetikler mi” sorusunu da akıllara getirdi. Balıkesir’e 9,70 kilometre uzaklıkta, yerin 7,18 kilometre altında yaşanan deprem, diken üstündeki İstanbulluları da endişeye sevk etti. Sarsıntıyı değerlendiren deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Marmara Denizi için “Burası enteresan bir yer” ifadesini kullandı. 4,1 depreminin yerini incelediğini ve tam olarak Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde olmadığını açıklayan Prof. Dr. Ersoy “Güney Marmara ile bu bölge arasında bazı depremler olabiliyor. Kuzey Anadolu fay hattı, Gaziköy’ün hemen kuzeyinden geçiyor. Bu sebeple deprem Balıkesir, Tekirdağ ve Çanakkale’de hissedildi. Büyük bir deprem olmamakla birlikte, sığ olduğu için zemine yakın yerlerde daha çok hissedildi” ifadelerine yer verdi.

“BURAYA ÇOK DİKKAT EDİN”

Marmara Denizi’nde bu tür depremlerin normal olduğunu belirten Prof. Dr. Ersoy “Burada kuzey ve güney yönlerinde bir hareketlilik var. Bu bölge enteresan yerlerden biri. Dikkat edilmesi gerekiyor. Ana fay hattı üzerinde değil; ama Türkiye’de 5,5’i geçen depremler yıkıcı olabiliyor. Marmara’nın hem kuzeyinde hem güneyinde 6,5 büyüklüğünde bir deprem, yıkıcı etki oluşturabilir. 4,1’den sonra gelen depremlere dikkat etmek gerekiyor” diye konuştu.

HASSAS ZEMİNDE DAYANIKLI BİNA

Depremin özellikle Balıkesir ve çevresinde hissedildiğini, zemin yapısının da etkili olduğunu vurgulayan Ersoy “Fatih, Bağcılar, Bakırköy, Büyükçekmece, Küçükçekmece gibi bölgelerin zeminleri hassas. 4 büyüklüğünü geçen depremler, bu bölgelerde daha çok hissediliyor” dedi.

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“6 ŞUBAT”, 50 BİN DEPREM GETİRDİ

Türkiye’de son yıllarda artan deprem aktivitesine de işaret eden Prof. Dr. Şükrü Ersoy “Türkiye’de 75 bin deprem oldu. Normalde olması gereken sayı 25 bin civarında. Bu artışı 6 Şubat depremlerine bağlıyoruz. Büyük depremlerin artçıları 1-2 yıl sürebilir ve diğer fay hatlarını da rahatsız edebilir” dedi.

İŞTE EN SAĞLAM VE RİSKLİ İLÇELER

“Bina, mahalle ya da ada bazında bir söylem değil. En sağlam yerde, en çürük yapı ya da zemin olabileceğini baştan söyleyeyim. Anadolu Yakası’ndaki kayaçlar ve zeminler çok sağlam. Avrupa Yakası’nda da var. Haliç’in kuzeyindeki ilçelerin zeminleri biraz daha sağlam. Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu, Eyüpsultan, Sarıyer ve Başakşehir’in zeminleri sağlam. Ama bu zeminlerin üzerinde çok çürük kısımlar da olabilir. Dere yatakları özellikle çok tehlikeli. Haliç’in güneyinde Fatih, Zeytinburnu, Bağcılar, Güngören, Esenler, Küçükçekmece, Büyükçekmece, Avcılar ve Silivri’ye doğru nispeten daha çürük zeminler var. Böyle hassas zeminler üzerinde de sağlam bina yapıldığı zaman gönül rahatlığıyla oturabiliriz. Bunu bir yerden kaçıp bir yere göçmek için söylemiyorum. Zemin de önemli. Esenyurt’ta yaptığınız bir gökdeleni Maslak’ta da yapabilirsiniz; ama Esenyurt daha hassas bir zemin olduğu için Maslak gibi sağlam kayalar üzerinde değil.”