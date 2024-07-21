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AFAD duyurdu, Akdeniz'de şiddetli deprem oldu! İşte ilk veriler...

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
AFAD duyurdu, Akdeniz&#039;de şiddetli deprem oldu! İşte ilk veriler...
Deprem, Akdeniz, Afad, Haber

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Son deprem haberi Akdeniz'den geldi. AFAD'ın internet sitesinde saat 07:01'de meydana gelen depremin büyüklüğü 5,1 olarak duyuruldu, işte son gelişmeler...

Korkutan deprem haberleri peş peşe geldi, Türkiye Beşik gibi sallandı. Malatya ve Adana'da meydana gelen şiddetli sarsıntıların ardından bu sefer de Akdeniz'de deprem oldu. 

AKDENİZ 5 İLE SALLANDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre Akdeniz'de saat 07:01'de 5 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin derinliği 15 kilometre olarak ölçüldü. Şiddetli sarsıntı birçok noktada hissedilirken, şuan için herhangi bir olumsuz ihbar yapılmadı. 

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİNE BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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