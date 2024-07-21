Adana'da deprem oldu! Birçok yerde hissedildi, AFAD son dakika olarak duyurdu

Son deprem haberi Adana'dan geldi. AFAD, şiddetli hissedilen depremin merkez üssünün Aladağ ilçesi olduğunu duyurdu. Saat 05.55'te meydana gelen sarsıntı birçok noktada hissedildi, işte ilk veriler...

Yurdun dört bir yanından korkutan haberler gelmeye devam ediyor. Son deprem Adana'da oldu. Şiddetli deprem birçok yerde hissedildi, AFAD son dakika olarak duyurdu. İşte ilk veriler ve son gelişmeler...

ADANA'DA ŞİDDETLİ DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre Adana'da 4,1 büyüklüğünde deprem oldu. Sabah saat 05:55'te meydana gelen depremin merkez üssü Aladağ ilçesi olarak duyurulurken derinliği ise 9 kilometre olarak kaydedildi. Sarsıntı şiddetli olarak birçok yerde hissedildi. Bölge halkı kısa süreli bir panik yaşandı, insanlar sokaklara döküldü. Şuan için herhangi bir olumsuz ihbar yapılmadığı öğrenildi.

DEPREMLER PEŞ PEŞE GELDİ

Öte yandan Malatya'da gece boyu beşik gibi sallandı. Peş peşe gelen depremler halka yine aynı korkuyu yaşandı. Pütürge ilçesinde saat 03,55'te meydana gelen 3,2 büyüklüğündeki depremin ardından saat 04:07'de bir sarsıntı daha oldu. AFAD son depremin büyüklüğü ise 2,9 olarak duyurdu.

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Oynat Kızının ses kayıtlarına ulaşan acılı baba 6 şubatı tekrardan yaşadı 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş depremlerinde en ağır yıkımı yaşayan Hatay'da, kızının enkaz altından gönderdiği 'Galiba ben de öleceğim' mesajıyla yıkılan baba, ortaya çıkan yeni mesajlarla bir kez daha yıkıldı. Aynı telefonda aylar sonra 13 tane ses kaydı bulmasıyla 6 Şubat'ı yeniden yaşadığını söyleyen acılı baba, "3 tanesini dinledikten sonra 2 gün hastanede kaldım" dedi.

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.