Adana'da deprem oldu! Birçok yerde hissedildi, AFAD son dakika olarak duyurdu
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Son deprem haberi Adana'dan geldi. AFAD, şiddetli hissedilen depremin merkez üssünün Aladağ ilçesi olduğunu duyurdu. Saat 05.55'te meydana gelen sarsıntı birçok noktada hissedildi, işte ilk veriler...
Yurdun dört bir yanından korkutan haberler gelmeye devam ediyor. Son deprem Adana'da oldu. Şiddetli deprem birçok yerde hissedildi, AFAD son dakika olarak duyurdu. İşte ilk veriler ve son gelişmeler...
ADANA'DA ŞİDDETLİ DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre Adana'da 4,1 büyüklüğünde deprem oldu. Sabah saat 05:55'te meydana gelen depremin merkez üssü Aladağ ilçesi olarak duyurulurken derinliği ise 9 kilometre olarak kaydedildi. Sarsıntı şiddetli olarak birçok yerde hissedildi. Bölge halkı kısa süreli bir panik yaşandı, insanlar sokaklara döküldü. Şuan için herhangi bir olumsuz ihbar yapılmadığı öğrenildi.
DEPREMLER PEŞ PEŞE GELDİ
Öte yandan Malatya'da gece boyu beşik gibi sallandı. Peş peşe gelen depremler halka yine aynı korkuyu yaşandı. Pütürge ilçesinde saat 03,55'te meydana gelen 3,2 büyüklüğündeki depremin ardından saat 04:07'de bir sarsıntı daha oldu. AFAD son depremin büyüklüğü ise 2,9 olarak duyurdu.
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Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİNE BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...
Kaynak: Türkiye Gazetesi