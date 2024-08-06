Antalya’da ilginç olay! Tartıştığı halk otobüsü şoförüne hayatının şokunu yaşattı

Antalya'da trafikte tartıştığı otobüs şoförünü darp ettiği iddia edilen bir şahıs, içinde yolcu bulunan halk otobüsünün kontağını da alarak kaçtı. Yol ortasında kalan sürücü hayatının şokunu yaşadı. Çareyi ise ekipleri çağırmakta buldu.

İlginç olay, saat 10.00 sıralarında Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Akdeniz Bulvarı üzerinde meydana geldi.

YOLCULAR İÇİNDEYKEN ÖNÜNÜ KESTİ

İddiaya göre seyir halindeyken aracına vurduğunu belirten plakası alınamayan bir araç sürücüsü içinde yolcular bulunan özel halk otobüsünün önünü kesti. İsminin Ramazan K. olduğu öğrenilen şahıs, otobüs sürücüsü Ferhat İlhan ile tartışmaya başladı.

ŞÖFÖRÜ YUMRUKLADI

Yine iddiaya göre İlhan'ın yüzüne yumruk atan Ramazan K. içerisinde yolcular bulunan halk otobüsünün kontağını alarak kendi aracı ile Kemer istikametine hızla uzaklaştı. İçerisinde yolcular ile yol ortasında kalan otobüs sürücüsü Ferhat İlhan durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

OTOBÜSÜN KONTAĞINI ALARAK KAÇTI

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler Kent Güvenlik Yönetim Sistemi görüntüleri üzerinden otobüsün önünü kesen aracın sürücüsü Ramazan K.'ya ulaşmaya çalıştı.

Yaşananları polis ekiplerine anlatan halk otobüsü sürücüsü Ferhat İlhan, “Ben normal şeridimde gidiyordum. Sonra geldi aracını önüme kırdı. Bana ‘aracıma vurdun' dedi. Ben de vurmadığımı söyledim. Polis çağıracağımı söyledim. O da bana çağırmamı söyledi. Polisi çağırdıktan sonra kontağımı alıp kaçtı” dedi.

Ferhat İlhan, sağlık raporu ve ifade işlemleri polis merkezine götürülürken, özel halk otobüsü yetkililerin gelip alması için olay yerinde kaldı.