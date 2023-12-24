24 Aralık 2023 21:16 - Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2023 21:38

Antalya'da boş bir inşaatta ceset bulundu. Olay, Muratpaşa ilçesi Meydankavağı Mahallesi 1587. Sokak'ta 3 katlı boş inşaatın ikinci katında yaşandı.

İNŞAATTAN GELEN KÖTÜ KOKU KORKUNÇ OLAYI ORTAYA ÇIKARDI

İnşaat halindeki binadan yayılan kötü kokular üzerine mahalleli 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbarın üzerine adrese gelen polis ekipleri inşaata girdi.

PERDELERLE KAPATILAN ODADAN CESET ÇIKTI

Ekipler yaptıkları incelemede perdeler ile kapatılan odada tanınmayacak halde bir cesetle karşılaştı. Cesedin üzerinden kimlik çıkmazken, cinsiyetinin de belirlenemediği öğrenildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Ceset savcılık ve polis ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi yapılmak Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.