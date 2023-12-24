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    Antalya'da kan donduran olay! Boş inşaatta ceset bulundu, cinsiyeti bile belirlenemedi

    Antalya’da boş inşaatta uzun süre önce öldüğü değerlendirilen tanınmayacak halde bir ceset bulundu. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken cesedin cinsiyetinin bile belirlenemeyecek halde olduğu öğrenildi.

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Antalya'da boş bir inşaatta ceset bulundu. Olay, Muratpaşa ilçesi Meydankavağı Mahallesi 1587. Sokak'ta 3 katlı boş inşaatın ikinci katında yaşandı.

    Antalya'da kan donduran olay! Boş inşaatta ceset bulundu, cinsiyeti bile belirlenemedi

    İNŞAATTAN GELEN KÖTÜ KOKU KORKUNÇ OLAYI ORTAYA ÇIKARDI

    İnşaat halindeki binadan yayılan kötü kokular üzerine mahalleli 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbarın üzerine adrese gelen polis ekipleri inşaata girdi.

    Antalya'da kan donduran olay! Boş inşaatta ceset bulundu, cinsiyeti bile belirlenemedi

    PERDELERLE KAPATILAN ODADAN CESET ÇIKTI

    Ekipler yaptıkları incelemede perdeler ile kapatılan odada tanınmayacak halde bir cesetle karşılaştı. Cesedin üzerinden kimlik çıkmazken, cinsiyetinin de belirlenemediği öğrenildi.

    Antalya'da kan donduran olay! Boş inşaatta ceset bulundu, cinsiyeti bile belirlenemedi

    Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Ceset savcılık ve polis ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi yapılmak Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

    İhlas Haber Ajansı /  - Gündem
    Antalya
    Haberler > Gündem > Antalya'da kan donduran olay! Boş inşaatta ceset bulundu, cinsiyeti bile belirlenemedi
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