Ölen eşinin cansız bedenini köpeklerinin yemesine izin verdi

21 Aralık 2023 15:18 - Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2023 17:43

Dehşete düşüren olay ABD’nin Florida eyaletinde meydana geldi. 60 yaşındaki bir adam hayatını kaybeden karısının ölüm bilgisini önce yerel yetkili mercilere bildirmedi. Depresyona giren şahıs, günlerce ölen eşinin cesediyle yaşadı. Ardından adamın 2 köpeği, artık kokmaya başlayan kadının cesedini yemeye başladı. Ancak adam, köpeklerin cesedi kemirmesine kayıtsız kaldı.

DAVADA ŞOK EDEN DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Amerika Birleşik Devletleri’nde Gary Johnson adlı bir kişinin ölen karısının cansız bedenini günlerce evinde bırakarak suçlandığı davada tüyler ürperten detaylar gün yüzüne çıktı.

KARISI YERİNE EVDE BAŞKA BİRİNİN ÖLÜSÜ OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

Johnson, geçtiğimiz Cumartesi günü polise evinde bilinmeyen bir kişi olduğunu ihbar etti.

Ancak polis olay yerine geldiğinde, evin içinde sırtüstü yatan ve kanlar içinde olan kadının cesediyle karşılaştı.

KÖPEKLER KADININ AYAĞINI YEDİ

Korkunç olayın ardından tutuklanan Johnson, polislere iki köpeğinin karısının ayağını kemirdiğini itiraf ederek kadının cesedinin bu nedenle eksik olduğunu öne sürdü.

SAVUNMASI ŞOKE ETTİ

Öte yandan Johnson'ın sorgusunda kendisini savunduğu sorgusunda karısının oturma odasında yardım istediği anı hatırladığını ancak ulaştığında karısının hayatta olmadığını fark ettiğini söyledi.

Ancak duygusal bir bağ kurduğu karısını kaybetmek istemeyen Johnson, cesedi yaklaşık 4 gün boyunca oturma odasının zemininde bıraktığını itiraf etti. Johnson, Çarşamba günü mahkemeye çıkarıldı ve 5 bin dolar kefaletle serbest bırakıldı. Ön duruşma, 18 Ocak'ta planlanmakta.