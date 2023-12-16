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    Tüyler ürperten olay… Şiddetli kasırganın yuttuğu 4 aylık bebek ağacın üzerinde asılı bulundu

    - Güncelleme Tarihi:
    Editör: Fatih Uğur / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Tüyler ürperten olay… Şiddetli kasırganın yuttuğu 4 aylık bebek ağacın üzerinde asılı bulundu
    Abd, Kasırga, Bebek

    ABD'de tüyleri ürperten bir olay yaşandı. Beşiğiyle beraber şiddetli kasırgaya kapılan 4 aylık bir bebek, ağacın üzerinde canlı bir şekilde bulundu. Annesinin olayla ilgili anlattığı detayları dinleyenleri şoke etti.

    Büyük kasırgaların meydana geldiği Amerika Birleşik Devletleri, yine aynı felaketle sarsıldı. Bu kez ABD’nin Tennessee eyaleti felaketten oldukça etkilendi. Ancak kasırga sonrası basına çok ilginç bir haber yansıdı.

    Söz konusu kasırgaya kapılan 4 aylık bir bebek devrilmiş ağacın üzerinde canlı olarak bulundu.

    MOBİL EVLERİ PARÇALANDI

    Bebeğin annesi Sydney Moore, olayın şokunu atlattıktan sonra 9 Aralık’ta yaşadığı dehşeti basın mensuplarına anlattı.

    Moore, ailesiyle birlikte yaşadığı eyaleti etkisi altına alan şiddetli kasırga nedeniyle mobil evlerinin parçalandığını söyledi.

    KASIRGAYA KAPILARAK GÖZDEN KAYBOLDU

    22 yaşındaki kadın, kasırga sırasında 4 aylık bebeğinin olduğu beşiğin gözden kaybolduğunu dile getirdi.

    Moore, aynı gün kasırga hafifledikten sonra eşi ve yakınlarıyla kaybolan bebeklerini aramaya çıktıklarını ve Lord adındaki bebeklerini kasırgada yan yatmış ağacın üzerinde bulduklarını belirtti.

    Tüyler ürperten olay… Şiddetli kasırganın yuttuğu 4 aylık bebek ağacın üzerinde asılı bulundu

    SAĞLIK DURUMU İYİ

    Bebeğinin sağlık durumu hakkında konuşan Moore, küçük bebeğin küçük yaralar ve morluklar dışında sağlığının gayet iyi durumda olduğunu kaydetti.

    Olayın ilk başlarında bebeğinin öldüğünden ve onu bulamayacaklarından emin olduğunu ifade eden Moore, "Ama Tanrı'nın lütfuyla o burada." şeklinde konuştu.

    Tüyler ürperten olay… Şiddetli kasırganın yuttuğu 4 aylık bebek ağacın üzerinde asılı bulundu

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