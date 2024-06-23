Antalya'da kan donduran olay! Eski eşinin öldürüp başında bekledi

Antalya'da Abdülkadir K., boşandığı eşi Ayten Çağıran'ı sokak ortasında boğazından bıçakladı. Görgü tanıkları Abdulkadir K'nin olayı gerçekleştirdikten sonra eski eşinin başında ölmesini beklediğini ve yanına kimseyi yaklaştırmadığını anlattı.

Antalya'nın Döşemaltı ilçesi Yeşilbayır Mahallesi korkunç bir cinayete tanıklık etti. Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde infaz koruma memuru olarak yapan 48 yaşındaki Abdulkadir K. boşandığı eşi Ayten Çağıran ile tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Abdülkadir K. üzerinde taşıdığı bıçağı çıkartarak eski eşini boğazından bıçakladı. Olayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

ÖLENE KADAR AYTEN ÇAĞIRAN'IN BAŞINDA BEKLEMİŞ

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Ayten Çağıran'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Öte yandan görgü tanıkları, Abdülkadir K.'nin olayı gerçekleştirdikten sonra eski eşinin başında dakikalarca bekleyerek hayatta olup olmadığını kontrol ettiğini, kimseyi yanına yaklaştırmadığını öne sürdü.

Katil zanlısı olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, Ayten Çağıran'ın cansız bedeni Olay Yeri İnceleme ekipleri ve savcılık incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.