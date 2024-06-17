Hacer Çağla Çetinalp cinayetinde dehşete düşüren detaylar! 15'lik katil tutuklandı, işte ilk ifadesi...

Kan donduran vahşet İzmir’de yaşandı. 15 yaşındaki Hacer Çağla Çetinalp, yaşıtı olan eski sevgilisi tarafından 120 bıçak darbesiyle öldürüldü. Çocuğun cinayeti itiraf ettiği öğrenildi. Zanlı ilk ifadesinin ardından tutuklanırken, olayın ardından gözaltına alınan ve gençleri evde başbaşa bırakan baba ise serbest kaldı.

Olay, önceki akşam Karabağlar ilçesine bağlı Arap Hasan Mahallesi'nde meydana geldi. Anne ve babası ayrı olan 15 yaşındaki Hacer Çağla Çetinalp, eski erkek arkadaşı U.E.Y. (15) ile birlikte, babası İ.U.Ç.’nin (54) evine ziyarete gitti. Kızın babası bir süre sonra gençleri yalnız bıraktı ve dışarı çıktı. Eve dönen adam hayatının şokunu yaşadı.

120 KERE BIÇAKLADI

Kızını kanlar içinde yerde bulan baba durumu hemen yetkililere haber verdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Sağlıkçılar yaptığı ilk kontrolde Hacer Çağla'nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Genç kızın vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı 120’ye yakın bıçak darbesiyle öldürüldüğü ortaya çıktı. Talihsiz kızın cansız bedeni, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

15'LİK KATİLİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Olay yerinden kaçan cinayet şüphelisi U.E.Y., Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince kısa sürede yakalandı. Şüphelinin ilk ifadesinde, eski sevgilisi olan Hacer’i kendisini aldattığı için defalarca bıçakladığını ve kaçarken suç aleti bıçağı ve Çetinalp’in cep telefonunu da yanı aldığını söylediği öğrenildi. Ayrıca U.E.Y.’nin, Çetinalp’in cep telefonunu kaçış güzergahındaki bir çöp konteynerine attığı da belirlendi.

TUTUKLANDI

15 yaşındaki katil zanlısı emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayın ardından gözaltına alınan baba ise serbest bırakıldı. Baba İ.U.Ç. verdiği ifadede eşinden ayrıldığını ve yalnız yaşadığını, annesi ile kalan kızının kendisini arkadaşıyla ziyarete gelmek istediğini, çocuklar eve geldiklerinde başbaşa konuşmaları için dışarı çıktığını ve döndüğünde kızını kanlar içinde bulduğunu söyledi.