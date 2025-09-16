Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Aracın kilometresini düşürüp satışa koydular! Bakanlık cezayı kesti

İstanbul’da 153 bin kilometredeki aracın kilometresini düşürerek 123 bin kilometrede satışa çıkaran oto galerinin yetki belgesi iptal edildi. Ticaret Bakanlığı vatandaşı kandıran galeriye ceza kesti.

İstanbul Başakşehir'de faaliyet gösteren bir oto galeri, 153 bin kilometredeki aracın kilometresini 123 bine düşürerek satışa çıkardı.

SOSYAL MEDYA KULLANICISI İFŞA ETTİ

Bu durumu fark eden vatandaş, söz konusu ilanı sosyal medyada yayınlayarak "Bu aracı almayın, başınız yanmasın" dedi. Bu gelişmenin ardından devreye Ticaret Bakanlığı girdi. Basın Danışmanı Bekir Kaplan, galericinin yetki belgesinin iptal edildiğini duyurdu.

BAKANLIK'TAN AÇIKLAMA 

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "08.08.2025 tarihinde gelen şikâyet üzerine; İstanbul Başakşehir’de faaliyet gösteren ilgili otomotiv satış firmasına ivedilikle denetim yapılmıştır. İncelemede, söz konusu aracın 153 bin km olmasına rağmen 123 bin km olarak ilana girildiği ve firmanın faaliyet adresinin ikamet amacıyla kullanıldığı tespit edilmiştir. Bu nedenle kurumun Yetki Belgesi iptal edilmiş, ayrıca firma hakkında hazırlanan rapor İç Ticaret Genel Müdürlüğü’ne sunulmuştur. Bakanlığımız, vatandaşımızın hakkını, hukukunu gözetmeye devam edecektir."

