Arazide bulunan lahit hayatlarını kararttı: Belediye başkanıyla ilgili skandal iddia

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde yaşandı. Bir firma ilçede konut inşaatı çalışması yaparken temel kazısında Roma dönemine ait lahit bulundu.

Lahit ardından Afyonkarahisar Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Olayın ardından inşaat çalışmalarını yürüten firmanın çalışmaları ise belediye tarafından durduruldu.

Ancak ilgili makamlardan gerekli izinler alınıp, incelemeler yapılmasının ardından firma bu defa da belediye engeli ile karşılaştı. Firmanın sahiplerinden Sevgi Üren, yaşananları anlattı.

LAHİT DÖNÜM NOKTALARI OLDU

Üren, her şeyin arazide lahit bulunduktan sonra başladığını kaydederek, "O lahit hayatımızın dönüm noktası oldu. Yeryüzünde belki de bulunan lahiti kapağı açılmadan teslim eden ilk insanlarız. Fakat sonrasında bize kumpas kurulmuş, sistematik ve organize bir şekilde bir sarmalın içerisinde tamamen negatif olaylar dizilimi yaşamaya başladık. Sonrasında biz lahiti müzeye teslim ettik ve inşaat kazımıza devam ettik. Ardından ise belediye engellemelerine takılmaya başladık ruhsat yenileme süreçlerin de izin verilmedi ve halen yenilenmeyen bir ruhsatımız olduğu için inşaata devam edemedik" dedi.

"LAHİT ÇIKAN ARAZİYİ BANA DEVREDİN"

İnşaat çalışmaları devam ederken bölgedeki beton firmalarının kendilerine beton vermediğini ve bunun üzerine firma yetkilileri olarak dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu'dan yardım istediklerini ancak bu defa da inanılmaz bir teklif ile karşı karşıya kaldıklarını ifade eden Üren şunları söyledi:

"Belediye Başkanı Topçu'dan yardım istedik. Başkana ‘Bize beton verilmiyor ve bizimle birlikte ev sattığımız insanlarda mağdur ediliyor, bu sebeple bize yardımcı olur musunuz?' dedik. Başkan Topçu ise bize ‘Lahit çıkan araziyi bana devrederseniz, burada yaptığınız masrafları öderim, yoksa burada hiçbir şekilde projenize devam edemezsiniz' dedi.

Başkan Topçu bize Muratcan Çınar ile Dinar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sabri Can Bekle'yi göstererek ‘masraflarınızı bu kişilerle görüşüp, hesabınızı görün daha sonra yolumuza devam edelim' dedi. Başkan Topçu ayrıca bu devir işlemleri yapılmaz ise bir cam dahi takamayacağımızı söyledi ve cam dahi takamadık ve projemizde ilerleyemedik"

"BAŞKAN BİZE ÇÖKMEYE ÇALIŞIYOR"

Başkan Topçu'nun söz konusu arazide tarihi eser olduğu yönündeki dedikodulardan dolayı ısrarla istediğini iddia eden Üren, "Olmayan borçların müşterilere bizden önce gönderilmesi, haciz ihbarnameleri gibi konular ile bizim üzerimize gelinince eşim kendisi bir hukuk programı yazıp kendi dosyalarımızı takip etmeye başladık. Sonrasında baktık ki biz bu işte kesinlikler haksızlığa uğruyoruz, avukatlarımız bize yalan söylüyor, sahte belgeler ile alacaklı olduğumuz dosyalar kapatılıyor. Tüm bunları tespit edip hukuk savaşına başladık. Belediye Başkanı bize çökmeye çalışıyor, biz tasfiye edilmeye çalışılıyoruz" diye konuştu.

"İDDİALAR DOĞRU DEĞİL"

Öte yandan, olayla ilgili bilgisine başvurulan Başkan Topçu ise "Bir inşaat yapıyorlardı, bunlar ekonomik şartları yerine getiremediler ve ilçeden gittiler. Hanımefendinin söylediği iddialar, böyle bir şey doğru değil. Olayın ticaret odasıyla ilgisi yok, projenin sahibinin yenilemesi gerekiyor. Ruhsat yenilemesinin fiziksel olarak yapılması gerekiyor" dedi.