Arazide yarı çıplak bulunmuştu: Katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı

Kocaeli'de tenha bir alanda yarı çıplak halde cansız bedeni bulunan Sarah Alı Shareef'in ölümüyle ilgili tutuklanan Ayhan K. hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Sanık ilk ifadesinde cinayeti işlediğini kabul ederken mahkemedeki ifadesinde ise 'polis baskısı' diyerek ifadesini reddetti. Sanığın eşi ise tanıklık etmek istemediğini söyledi.

Kocaeli'de 24 Kasım 2022'de meydana gelen korkunç cinayette "Pazar alışverişine gidiyorum" diyerek evinden çıkan yabancı uyruklu 29 yaşındaki Sarah Alı Shareef, tenha bir alanda yarı çıplak halde ölü bulunmuştu. Genç kadının şüpheli ölümüyle ilgili 53 yaşındaki Ayhan K. gözaltına alınmıştı.

Zanlı, alınan ilk ifadesinde Sarah Alı Shareef ile olay günü fuhuş için bir araya geldiklerini iddia ederek, para konusunda anlaşamadıklarını ve genç kadını istismar etmeye çalıştığını itiraf etmişti. Zanlı ifadesinin devamında kadının bağırması üzerine paniklediğini, susturmak için ağzını kapattığı ve boğazını sıktığını bunun neticesinde Sarah Alı Shareef'in hayatını kaybettiğini söylemişti. Alınan ifadesinin ardından zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

EŞİ TANIKLIK ETMEYİ REDDETTİ

Olaya ilişkin açılan davanın duruşması Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye devam etti. Duruşmaya tutuklu sanık Ayhan K., taraf avukatları ve tanık olarak dinlenecek olan sanığın eşi Emine K. katıldı. Emine K. tanıklık etmek istemediğini söyledi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİ

Cumhuriyet savcısının mütalaasında, maktulün üstünde sanığın DNA ve sperminin bulunduğun, ikilinin birliktelik yaşamak için para karşılığında anlaştıkları, buluştukları yerde maktulün önce parayı istediği ancak sanığın önce cinsel birliktelik için zorladığı ve aralarında yaşanan arbedede sanığın kadını boğarak öldürdüğü belirtilerek, Ayhan K'nın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

"POLİS BASKISI" DEDİ İLK İFADESİNİ REDDETTİ

Suçlamaları kabul etmeyen sanık Ayhan K., "Maktulle fuhuş için anlaştık ancak birliktelik yaşamadan 3 şahıs gelip Sarah'ı götürdü. Tahliye ve beraatimi istiyorum" diye konuştu.

Mahkeme başkanının, emniyette ve savcılık aşamasında suçu itiraf ettiğini söylemesi üzerine sanık, "Emniyetteki ifademi kabul etmiyorum. Polis baskısı üzerine öyle bir ifade verdim. Mahkemede anlattığım savunmam daha gerçektir" şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti, sanık avukatının süre talep etmesi üzerine duruşmayı erteledi.