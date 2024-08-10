Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir'in şoförü öldürüldü

Ardahan'ın Damal ilçesinde 1 kişi hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Hayatını kaybeden şahsın Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir'in şoförü olduğu öğrenildi.

Otobüs köprü ayağına ok gibi saplanmıştı! Kazadan son anda böyle kurtulmuş

Otobüs köprü ayağına ok gibi saplanmıştı! Kazadan son anda böyle kurtulmuş

Damal-Posof kara yolundaki bir mekanda Ardahan Belediyesi personelleri ile başka bir grup arasında tartışma çıktı. Kavganın büyümesi üzerine belediyede şoför olarak çalışan Güntay H. (41) ve Volkan G. (35) bıçakla yaralandı.

3 KİŞİ GÖZALTINDA

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Damal Toplum Sağlık Merkezi'ne kaldırılan yaralılardan Güntay H. kurtarılamadı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Güntay H.'nin Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir'in şoförü olduğu öğrenildi.