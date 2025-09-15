Arkadaşına güvendi, kartını verdi! 30 yıl hapisle karşı karşıya

Gümüşhane'de üniversite öğrencisi olan Halil İbrahim Sarıaltun, annesinden para geleceğini söyleyen arkadaşı U.P.'ye kartını ve şifresini verdi. Bu olayın ardından U.P. türlü bahanelerle şehir dışına gitti.

Sarıaltun, arkadaşında olan kartının kullanılmasından iki ay sonra polis merkezine çağrıldı. Yapılan teknik incelemelerde ödemelerin Sarıaltun'un hesabına gelmesine rağmen kartı kullanan kişinin başka olduğu tespit edildi. Hakkında 9 ayrı dosya açılan Sarıaltun istinafın onayıyla bir dosyasından 3 yılın üzerinde ceza ile mahkum oldu. Avukatı ve ablası, yaşanan süreci anlatarak yardım istedi.

"ARKADAŞ KURBANI OLMUŞTUR"

Avukat Kemal Yavuz, müvekkili Halil İbrahim Sarıaltun’un mağdur olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Müvekkilim, bir arkadaşının mağduriyet hikâyesine inanarak iyi niyetle hareket etmiştir. Söz konusu kişi, banka kartının bloke olduğunu ve annesinden para geleceğini söyleyerek müvekkilimden kartını ve şifresini istemiştir. Ardından da annesinin sağlık durumu nedeniyle memleketine döneceğini söyleyip okuldan yaklaşık iki ay uzak kalmıştır. Müvekkilim ise kartının kötüye kullanıldığını, ancak karakoldan çağrıldığında, olaydan iki ay sonra öğrenebilmiştir.

Arkadaşı bu süreçte yaklaşık 1,5 ay sonra geri dönüp kartı teslim etmiştir. Müvekkilimiz, sonradan öğrendiğine göre, bu süreçte onun adına çeşitli banka hesapları açılmış ve bu hesaplar dolandırıcılık amacıyla kullanılmıştır. Bazı ilanlarla ürün satışa çıkarılmış, ilgi duyan kişilerden kapora istenmiş ve bu paralar müvekkilin hesabına aktarılmıştır.

Ancak asıl organize eden bir suç ağı vardır ve müvekkilim yalnızca hesabın yasal sahibi olduğu için olayla ilişkilendirilmektedir. Oysa güvenlik kamerası görüntüleri, ATM'lerden paraları farklı kişilerin çektiğini açıkça göstermektedir. Müvekkilimizin bu olaylarla doğrudan bir ilgisi bulunmamaktadır.”

"RAPORLARDA HESABI KULLANAN KİŞİ AÇIKÇA YAZIYOR"

"Kardeşim bilişim sistemleri yoluyla nitelikli dolandırıcılıktan şu an cezaevinde" diyen abla Hümeyra Sarıaltun ise, "Benim kardeşim Gümüşhane Üniversitesi'nde okurken, 2022 yılında sınıf arkadaşına kart ve kart mobil bankacılık şifrelerini veriyor. Kardeşime güven veriyor, samimi bir şekilde yaklaşıyor. O da hiçbir şekilde şüphelenmiyor ve veriyor. Verdikten sonra arkadaşı 'Adana'ya gidiyorum, teyzem hasta, 2 hafta sonra geleceğim' diyor. Zaten o gittikten 2-3 hafta sonra kardeşimi karakoldan çağırıyorlar" dedi.

Açıklamalarına devam eden abla Sarıaltun, şu ifadeleri kullandı:

"Oraya gidiyor, kartında dolandırıcılık işlemi gerçekleşiyor. Sonra Adana'daki çocuğa ulaşıyor, 'bir yanlış anlaşılma vardır' diyor ve kardeşimi oyalıyor. Tekrar ifadeye çağrılıyor ve işin nitelikli dolandırıcılık olduğu açığa çıkıyor. 2 ay sonra U.P. tekrar ulaşıyor, kardeşimi yönlendiriyor ama Halil İbrahim bunu yapmıyor. Şu an açılmış 9 tane mahkeme var. Bir tanesi sonuçlandı, Konya dosyamızdı, 3 yıl ceza aldık. Bilirkişi raporlarında hesabı kullanan kişinin U.P. olduğu açıkça yazıyor. IP kod ve kullandığı telefona kadar her şey bu çocuğun üzerine ait ama kart sahibi kardeşim.

Kardeşim ceza alıyor ve kendisi beraat alıyor. Bizim 9 dosyamız var ve hepsinin cezaya vurduğumuz da 30 yılı var ve suçumuz yok. Bu işi işleyen kişi dışarda. Biz karşı tarafın mağduriyetini gideriyoruz ama bizim mağduriyetimiz giderilmiyor. Açığa çıkan bilirkişi raporlarında sadece hesabın adı kardeşime ait geri kalan tüm bilgiler paranın çekilmesinden kullanılan telefona kadar her şey U.P. ya ait ama bu işlemlerin hepsini yapan bu şahıstır."