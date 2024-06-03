Arnavutköy'de kardeş cinayeti: Para uğruna peş peşe bıçakladı! O anlar kameralara yansıdı

Arnavutköy’de iki kardeş, babalarına çamaşır makinesi alacakları parayı paylaşamayarak tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen olayda kardeş, peş peşe bıçak darbeleriyle ağabeyini yaraladı. Sopayla kardeşini kovalayan ağabey sonrasında dayanamayıp yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan yaralı adamdan 2 gün sonra acı haber geldi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Arnavutköy'de babalarına çamaşır makinası alacakları parayı paylaşamayan iki kardeş birbirine girdi. Büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüşünce küçük kardeşin eline ağabeyinin kanı bulaştı.

BIÇAK DARBESİNİN ARDINDAN SOPAYLA KOVALADI

İddiaya göre, babalarına çamaşır makinesi almak için iki kardeş, aile arasında para topladı. Çamaşır makinesi parası için kardeşler sözlü tartıştıktan sonra, konuşmak için bir parkta buluştu. Parkta kardeşlerin tartışması kavgaya dönüştü. Birbirlerine saldıran kardeşlerden S.T. isimli kişi, ağabeyi olduğu öğrenilen Cemil T.’yi bıçakladı. Peş peşe bıçak darbeleri alan Cemil T. eline aldığı sopa ile kardeşini kovaladı. Sokakta yaklaşık 100 metre koşan Cemil T., park halindeki araçta bulunan kişilerden hastaneye gitmek için yardım istedi. Çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

KURTARILAMADI

Sağlık ekipleri olay yerine gelene kadar vatandaşlar, bıçaklanan şahsa müdahale etti. Sağlık ekipleri, sokakta yere yığılan bıçaklanan ağabeyi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. 2 gün yoğun bakımda hayat mücadelesi veren ağabey Cemil T., hayatını kaybetti. Ağabeyinin katili olan S.T.’nin ise polis ekipleri tarafından arandığı öğrenildi.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Yaşanan olay bir işletmenin güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi. Görüntülerde, kardeşini kovalayan kişinin yardım istedikten sonra yere yığıldığı ve sağlık ekiplerinin müdahalesi görünüyor.