Art arda 2 kaza, 5 araç birbirine girdi! 2 polis ölümden döndü

Bugün sabah saatlerinde Yalova-Bursa karayolunda art arda 2 kaza meydana geldi. 5 aracın karıştığı kazada 2 polis ölümden döndü. Kaza nedeniyle Yalova-Bursa karayolunda trafik bir süre tek şeritten sağlandı.

Yalova-Bursa karayolu, Orhangazi’ye bağlı Gedelek Mahallesi kavşağı yakınlarında sabah saat 07.30 sıralarında kaza meydana geldi. Alınan bilgilere göre Yalova’dan Bursa istikametine giden bir otomobil yavaşlayınca arkasında seyir halinde olan hafif ticari araç yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda duramayarak önündeki otomobile çarptı.

İKİNCİ KAZADA 2 POLİS ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Kaza sonrasında ihbar üzerine olay yerine trafik ekipleri sevk edildi. Kaza için yol güvenliği almaya çalışan 2 polis memuru bu esnada meydana gelen ikinci kazada üzerine gelen araçtan kaçmak isterken bariyerlerden atlamak zorunda kaldı.

3 aracın daha karıştığı ikinci kazadan kaçan trafik polisleri Ali Akkoç ve İbrahim Akçelik hafif yaralandı. Yaralı polisler için olay yerine ambulans sevk edildi. Hafif yaralı iki polis memuru Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak burada tedavi altına alındı.

Kazaya toplam 5 araç karışırken, araçlarda büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Kaza nedeniyle Yalova-Bursa karayolunda trafik bir süre tek şeritten sağlandı.