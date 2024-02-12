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    • Art arda 2 kaza, 5 araç birbirine girdi! 2 polis ölümden döndü

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Art arda 2 kaza, 5 araç birbirine girdi! 2 polis ölümden döndü
    Trafik Kazası, Bursa, Yalova, Haber

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Bugün sabah saatlerinde Yalova-Bursa karayolunda art arda 2 kaza meydana geldi. 5 aracın karıştığı kazada 2 polis ölümden döndü. Kaza nedeniyle Yalova-Bursa karayolunda trafik bir süre tek şeritten sağlandı.

    Yalova-Bursa karayolu, Orhangazi’ye bağlı Gedelek Mahallesi kavşağı yakınlarında sabah saat 07.30 sıralarında kaza meydana geldi. Alınan bilgilere göre Yalova’dan Bursa istikametine giden bir otomobil yavaşlayınca arkasında seyir halinde olan  hafif ticari araç yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda duramayarak önündeki otomobile çarptı.

    Art arda 2 kaza, 5 araç birbirine girdi! 2 polis ölümden döndü

    İKİNCİ KAZADA 2 POLİS ÖLÜMDEN DÖNDÜ

    Kaza sonrasında ihbar üzerine olay yerine trafik ekipleri sevk edildi. Kaza için yol güvenliği almaya çalışan 2 polis memuru bu esnada meydana gelen ikinci kazada üzerine gelen araçtan kaçmak isterken bariyerlerden atlamak zorunda kaldı.

    Art arda 2 kaza, 5 araç birbirine girdi! 2 polis ölümden döndü

    3 aracın daha karıştığı ikinci kazadan kaçan trafik polisleri Ali Akkoç ve İbrahim Akçelik hafif yaralandı. Yaralı polisler için olay yerine ambulans sevk edildi. Hafif yaralı iki polis memuru Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak burada tedavi altına alındı.

    Art arda 2 kaza, 5 araç birbirine girdi! 2 polis ölümden döndü

    Kazaya toplam 5 araç karışırken, araçlarda büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

    Art arda 2 kaza, 5 araç birbirine girdi! 2 polis ölümden döndü

    Kaza nedeniyle Yalova-Bursa karayolunda trafik bir süre tek şeritten sağlandı.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Trafik KazasıBursaYalova
    Haberler > Gündem > Art arda 2 kaza, 5 araç birbirine girdi! 2 polis ölümden döndü
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