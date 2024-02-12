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    • Kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 20 yaralı

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Balıkesir, Edremit, Yolcu Otobüsü, Trafik Kazası, Haber

    Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

     Balıkesir'in Edremit ilçesinde kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi. Feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı.

    Edremit'te Ö.K. yönetimindeki bir yolcu otobüsü, Çanakkale-İzmir kara yolu Kızılay Sanayi Döner Kavşağı'nda aydınlatma direğine çarparak devrildi.
    Kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 20 yaralı

    ARKADAN GELEN ARAÇ DA OTOBÜSE ÇARPTI

    Araca arkasından gelen otomobilin de çarptığı kazada, otobüsteki bir yolcu hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından otobüsten çıkarılan yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.

    Yaralılardan 19'unun ayakta tedavi edildiği, otomobildeki kişilerin ise kazadan yara almadan kurtulduğu öğrenildi.

    Kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 20 yaralı

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    BalıkesirEdremitYolcu OtobüsüTrafik Kazası
    Haberler > Gündem > Kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 20 yaralı
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