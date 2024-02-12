Kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 20 yaralı
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Balıkesir'in Edremit ilçesinde kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi. Feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı.
Edremit'te Ö.K. yönetimindeki bir yolcu otobüsü, Çanakkale-İzmir kara yolu Kızılay Sanayi Döner Kavşağı'nda aydınlatma direğine çarparak devrildi.
ARKADAN GELEN ARAÇ DA OTOBÜSE ÇARPTI
Araca arkasından gelen otomobilin de çarptığı kazada, otobüsteki bir yolcu hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından otobüsten çıkarılan yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan 19'unun ayakta tedavi edildiği, otomobildeki kişilerin ise kazadan yara almadan kurtulduğu öğrenildi.
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı