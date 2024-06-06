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Artvin'de tekne alabora oldu! 1 kişi hayatını kaybetti, 4 yaralı var

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Artvin'de alabora olan gezi teknesinden göle düşen ve boğulma tehlikesi geçiren 5 kişi hastaneye kaldırıldı. Şahıslardan Mete Okumuş tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Borçka Baraj Gölü'nde özel bir işletmeye ait gezi teknesinin alabora olması sonucu 5 kişi suya düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, 112 Acil Sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

TEKNE ALABORA OLDU

Ekipler, Mete ve Ebru Okumuş, Talih ve Gözde Çavuş ile Ümit Yerlikaya'yı sudan çıkarttı. Kazazedeler, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kaldırıldıkları Artvin Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Bölgede incelemelerde bulunan Vali Cengiz Ünsal, daha sonra hastaneye gelerek yaralıların durumu hakkında bilgi aldı.

Vali Ünsal, hastane çıkışında gazetecilere, Ümit Yerlikaya'nın kullandığı teknenin alabora olduğunu söyledi.

Artvin'de tekne alabora oldu! 1'i ağır 5 yaralı - 1. Resim

5 KİŞİ KURTARILDI

Teknede bulunan 5 kişinin suya düştüğünü belirten Ünsal, "Yaralı vatandaşlarımızdan birinin ifadesine göre, alabora olacaklarını anladıkları anda can yeleklerini giyiyorlar, dolayısıyla su üzerinde kalabiliyorlar. Sonrasında alabora olan tekne batıyor. Ekiplerimizin müdahalesiyle 5 vatandaşımız da kurtarıldı, hastaneye acilen sevk edildiler." dedi.

1 KİŞİ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ünsal, 4 kişinin sağlık durumunun iyi olduğunu ifade ederek, "Ağır yaralı bir vatandaşımızın tedavisi ise devam etmektedir. Vatandaşlarımıza çok büyük geçmiş olsun." diye konuştu. Ancak baraj gölünde batan gezi teknesinde kurtarılan Mete Okumuş tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Öte yandan grubun doğum günü kutlamak için tekne kiraladıkları, kazayı ise olay sırasında bölgede bulunan jandarma personelinin ihbar ettiği öğrenildi.​​​​​​​

Artvin'de tekne alabora oldu! 1 kişi hayatını kaybetti, 4 yaralı var - 2. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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