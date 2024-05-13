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Asker kaçakları polislere saldırdı! Ortalığı savaş alanına çevirdiler

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Küçükçekmece'de şüpheli bir aracı durduran polisler saldırıya uğradı. Şüpheliler polisleri darp edip, şarjörle saldırırken dört kişiden ikisinin asker kaçağı olduğu öğrenildi. Toplamda 9 suç kaldı bulunan şüphelilerin aracından bir miktar da uyuşturucu madde ele geçirildi. 

Küçükçekmece dün öğle saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. Edinilen bilgiye göre Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğüne bağlı motorize polis timi, cadde üzerinde uygulama yapmaya başladı.

Bu sırada polis ekibi, şüphe üzerine hafif ticari aracı durdurdu. Araçtan inmeleri sonrasında üst aramaları yapılacağı esnada polise direnmeye başlayan şahıslardan B.G., polis memuru S.A.’yı burnuna yumruk atarak yaraladı.

Diğer şahıs C.K. da polis memuru O.B.’nin belindeki şarjörü alarak ona vurmaya başlayınca ortalık karıştı.

Asker kaçakları polislere saldırdı! Ortalığı savaş alanına çevirdiler - 1. Resim

SUÇ DOSYALARI KABARIK ÇIKTI

Polis ekiplerinin müdahalesi sonucu B.G. ve C.K. ile birlikte U.K. ve S.G., kelepçelenerek etkisiz hale getirildi. Ardından araç içerisinde yapılan aramada bir miktar tütüne karıştırılmış esrar maddesi ele geçirildi.

Asker kaçakları polislere saldırdı! Ortalığı savaş alanına çevirdiler - 2. Resim

Aramaların ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirilen 4 şahıs, emniyete götürüldü. Emniyette “görevli memuru mukavemet” ve “uyuşturucu madde kullanmak” suçundan adli işlem yapıldı. Emniyette “uyuşturucu madde kullanmak” suçlarından toplamda 9 adet suç kaydı olan şahıslardan ikisinin asker kaçağı olduğu ortaya çıktı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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