Avcılar'da korkutan yangın! Mahsur kalan 11 kişi için itfaiye devreye girdi

İstanbul Avcılar'da 4 katlı bir binada akşam saatlerinde yangın çıktı, mahsur kala 11 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

İstanbul Avcılar'da akşam saatlerinde yürekler ağza geldi. Tahtakale'de bulunan 4 katlı bir binanın 1'inci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri apartmanın üst katlarında mahsur kalanları kurtarmak ve yangına müdahale etmek için çalışma başlattı. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülürken, mahsur kalan 11 kişi ekipler tarafından kurtarıldı.

"BİNAYA GİRDİM ŞARTELİ KAPATTIM"

Olayı gören Ünal Avcı, "Baktım duman çıkıyor, insanlar bağırıyor, 112’yi aradım hemen. Binaya girdim şarteli kapattım. Balkonlardaydı insanlar. O zamana kadar zaten itfaiye yetişti ve tahliye ettiler. Alt kattan üst kata çıktı dumanlar" dedi.

Bina sakini Ali Abbar ise, "Biz iftarımızı yaptık. Birden kapıyı bir açtık, duman kapıdan bastırdı. Olay nasıl oldu anlayamadık. Yangın birinci kattan çıktı. İki arkadaşımız koşarak indiler. Biz duman yüzünden inemedik. Arkadaşlar bize seslendi 'birinci katta yangın var siz inmeyin' dediler. Sağ olsun itfaiye geldi, bize yardım ettiler, bizleri aşağı indirdiler. Yangını söndürdüler" ifadelerini kullandı.

Öte yandan çıkan yangınla ilgili inceleme başlatıldı.