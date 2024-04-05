Beşiktaş'ta yangın faciasında şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı: O gün çalışan çok fazlaydı

Beşiktaş’ta 29 kişinin hayatını kaybettiği yangında tutuklanan 8 kişinin ifadeleri ortaya çıktı. Şüpheliler ifadelerinde ölü sayısının yüksek olmasının gerekçesini açıkladı. Şüpheliler ifadelerinde ,"Genellikle 12-13 kişi çalışıyorduk. O gün iş yeri çalışanları da vardı. Bu yüzden de ölü sayısının fazla oldu" dedi.

İstanbul'da yaşanan yangın faciası gündeme bomba gibi düştü. Gayrettepe'deki bir gece kulübünde çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada 9 şüpheliden 8’i çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderilirken 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin olayla ilgili ifadeleri ortaya çıktı.

OLAY GÜNÜ SAHNECİLERİN SON GÜNÜYDÜ

İşletmenin sahibi olan ve organizasyon, tamirat ve tadilat işlerini yürüten şüpheli Şahzade Ş. ifadesinde, Ramazan ayından önce tadilat için şirketlerle görüştüğünü söyleyerek, "Diğer işleri marangoz ve demirci yapacaktı. Biz projenin uygulaması için kendi işimizi yaptıktan sonra iş yerini Kahraman beye teslim ettik. Kahraman beyle Çağatay bey yaklaşık 15 gün birlikte çalıştı. İşler ilerleyince bir yandan marangozlar işe başladı. Bildiğim kadarıyla 4-5 gün birlikte çalıştılar. Kahraman bey alt katın kasalarını bitirdi. Loca kısmını yapıyordu. Son 3 gün sahneciler de çalışmaya başladılar. Olay günü sahnecilerin son günüydü, onların işi bitecekti” dedi.

KAĞIT ÜZERİNDE ORTAKLIĞI ÜZERİME ALDIM

Şirketin ortaklarından Fatma D. ise ifadesinde, "Eniştem Şahzade'nin borçları olması sebebiyle yaklaşık 3 yıl önce kağıt üzerinde işyerinin oranını bilmediğim bir ortaklığı üzerime aldım. Ben resmiyette ortak olduktan sonra hiçbir şekilde işyerine gitmedim" şeklinde konuştu.

"DURUMUNU SORARAK YER TARİFİNDE BULUNDUM"

Diğer ortaklardan şüpheli Mehmet Memduh C. ise, "Olay günü muhasebe katındaki odamda otururken Kahraman E. odama gelerek, ‘ağabey yangın var herhalde’ dedi. Ben hemen odamdan dışarı çıktım. Arka iç kısımda marangoz olarak çalışan Ercan E.’yi elindeki yangın tüpüyle yangına müdahale ederken gördüm. Daha sonra ben ofise geri girdim. Bu esnada elektrikler gitti. Ortamı yoğun duman sardı. Muhasebenin yanında bulunan ofisten yan taraftaki mağazaya açılan bir kapı var. Bu kapının anahtarı benim odamda bulunur. Bu anahtarı cep telefonu ışığıyla bulunduğu yerden aldım. Kapıyı açarken Kahraman ve Salim yanıma geldi. Kapıyı açıp kendimizi dışarı attık. Hemen cep telefonumla vefat eden Atanur’u aradım, durumunu sorarak yer tarifinde bulundum. İş yeri içerisinde yoğun duman ve ateş olması sebebiyle içeriye girip müdahalede bulunamadık" diye konuştu.

O GÜN ÇALIŞAN ÇOK FAZLAYDI

Şüphelilerden demir işçilerinin patronu olan Kahraman D. ise ifadesinde, "Orada genellikle 12-13 kişi çalışıyorduk. O gün iş yeri çalışanları da vardı. Sahneciler ve ahşapçıların sayısı çok fazlaydı. Bu yüzden de ölü sayısının fazla olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"ALEVLERİN BİNANIN 6'NCI KATINA KADAR ÇIKIYORDU"

Olay anında çöpleri dökmek için dışarı çıktıklarını ve döndüklerinde alevlerin üstlerine geldiğini anlatan E.E ise, “Ahmet önden gittiği için alevlerin içinde kaldı. O çıkamadı biz hemen dışarı kaçtık. Alevlerin boyutu o kadar büyüktü ki binanın 6’ncı katına kadar çıkıyordu" ifadelerini kullandı.