29 kişinin öldüğü yangınla ilgili soruşturmada 8 kişi tutuklandı

Beşiktaş'ta 29 kişinin can verdiği yangınla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 8 kişi tutuklandı.

Beşiktaş'taki bir gece kulübünde tadilat sırasında çıkan ve 29 kişinin ölümüyle sonuçlanan yangına ilişkin gözaltına alınan işletme müdürü ve iş yerinin ortaklarının da aralarında bulunduğu 11 şüpheliden 9'u tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Şahıslardan 8'i tutuklanırken, 1 kişi ise serbest bırakıldı.

BİLİRKİŞİ HEYETİ KUSURLU BULDU

Yangın sonrası iş güvenliği ve yangın uzmanından oluşan bir bilirkişi heyetinin, 2 cumhuriyet savcısı eşliğinde olay yerinde inceleme ve keşif yaptığı belirtilen yazıda, ön bilirkişi raporuna göre, sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerin gerekli önlemi almayarak ihmal gösterdikleri ve kusurlu olduklarının tespit edildiği ifade edildi.

Yazıda, şüphelilerin iş yerinin fenni ve teknik açıdan çalışmaya elverişli şekilde tutulması amacıyla üzerlerine düşen yasal zorunlulukları yerine getirmedikleri ve kusurlu olduklarının belirlendiği de kaydedildi.

Kamera görüntülerine göre, yanıcı malzemelerin iş yerinde depo edildiği, açık kaynak yapıldığı ve kaynak çapaklarının etrafa sıçradığı aktarılan yazıda, gerekli yangın çıkış kapılarının kapalı olduğu, yangın söndürme sisteminin çalışmadığına vurgu yapıldı.

SÖNDÜRME TÜPLERİ ÇALIŞMADI

Alınan ifadelere göre ise yangın söndürme tüplerinin bir kısmının çalışmadığının tespit edildiği belirtilen yazıda, şüphelilerin "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak" suçundan kusurlu bulunduğu dile getirildi.

Sevk yazısında, delillerin henüz tam toplanmaması, asıl bilirkişi raporunun daha sonra düzenlenecek olması ve 9 şüphelinin serbest kalması halinde bu aşamada delilleri karartma ihtimallerinin bulunduğu gerekçesiyle "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak" suçundan tutuklanması talep edildi.

NE OLMUŞTU?

Gece kulübünde 2 Nisan'da yapılan tadilat sırasında çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi yaralanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, iş yerinin mesul müdürü İ.Ş. (65), iş yerinin ortakları M.M.C. (45), Ş.Ş. (50) ve F.D, muhasebeci S.A. (39), işletme müdürü A.A.P. (26), tadilatla ilgili metal işleri sorumlusu K.E. (47), metal işleri firma sahibi Ç.A. (43) ve mobilyacı E.E. (40) gözaltına alınmış, E.E. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Çalışmalar kapsamında iş yeri teknik servis sorumlusu İ.B, iş kazasından suç kaydı bulunan sahne yapımı firması sahibi D.Ç ve sahne yapımı teknik servis firması sahibi S.Ç. de gözaltına alınmıştı.



