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Avcılar'da Serdar Ala göğsünden bıçaklanıp denize atılarak öldürüldü! Öldürülen gencin 25 suç kaydı çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Avcılar'da Serdar Ala ve Eray A. arasında tartışma çıktı. Silahını çeken Serdar Ala, çektiği silahını ateşlemek istedi ancak tutukluk yaptı. Eray A. bıçağıyla Ala'yı göğsünden yaralayıp denize attı. Hayatını kaybeden Ala'nın 25 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

İstanbul'un Avcılar ilçesindeki gençler arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Öldürülen Serdar Ala'nın, Eray A. tarafından bıçaklandıktan sonra denize atıldığı öğrenildi.

Avcılar'da Serdar Ala göğsünden bıçaklanıp denize atılarak öldürüldü! Öldürülen gencin 25 suç kaydı çıktı - 1. Resim

GÖĞSÜNDEN BIÇAKLAYIP DENİZE ATTILAR

Olay, gece saat 02:30 sıralarında Avcılar ilçesi Ambarlı Mahallesi İskele Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Serdar Ala ve Eray A. Onur Ö ve Hüseyin E. isimli şahıslar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

İddiaya göre, çıkan tartışmanın kısa sürede kavgaya dönmesiyle silahına davranan Serdar Ala, ateş etmek istedi ancak silahı ateş almadı.

Bunun üzerine Eray A. isimli şüpheli elindeki bıçakla Serdar Ala'yı göğsünden bıçakladı. Eray A. isimli şüpheli, Serdar Ala'yı bıçakladıktan sonra arkadaşı Onur Ö. ile birlikte denize attı. 

Avcılar'da Serdar Ala göğsünden bıçaklanıp denize atılarak öldürüldü! Öldürülen gencin 25 suç kaydı çıktı - 2. Resim

ÖLDÜRÜLEN SERDAR ALA'NIN 25 SUÇ KAYDI VAR

Yaralı halde denize düşen Serdar Ala, can havliyle denizden çıkmaya çalışırken şüphelilerin üzerine geldiğini görünce yüzerek kaçmaya çalıştı. Hayatını kaybeden şahsın 25 suç kaydı olduğu öğrenildi Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekiplerinin yardımıyla denizden çıkarılan Ala, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Şüpheliler polis tarafından gözaltına alınırken, yapılan incelemenin ardından hayatını kaybeden Serdar Ala'nın 25 suç kaydı ve diğer şüphelilerin ise toplamda 37 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Avcılar Asayiş Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Avcılar'da Serdar Ala göğsünden bıçaklanıp denize atılarak öldürüldü! Öldürülen gencin 25 suç kaydı çıktı - 3. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ceza'nın kardeşi Ayben 1982 yılında doğdu
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