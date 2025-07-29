AVM'de rezillik! Kadınlar tuvaletinden çıkarıp darbettiler
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Bolu'daki 14 Burda AVM'de kadınlar tuvaletinde cep telefonuyla gizlice görüntü almaya çalıştığı iddia edilen 40 yaşındaki şahıs, vatandaşlar tarafından yakalandıktan sonra darbedildi.
14 Burda'nın kadınlar tuvaletine giren C.A.'nın cep telefonuyla gizlice görüntü kaydederken fark edildiği öne sürüldü.
ÇEVREDEKİLER DARBETTİ
Kadınların tepki göstermesi üzerine çevredekiler duruma müdahale etti. Alışveriş merkezinde tepkiye sebep olan olay sonrası tuvaletten çıkarılan şahıs, vatandaşlar tarafından darp edildi.
GÖZALTINA ALINDI
İhbar üzerine AVM'ye sevk edilen polis ekipleri, C.A.'yı gözaltına aldı. Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen şahıs hakkında işlem başlatılırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Gözde Nur Bayar