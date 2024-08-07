Aydın'da orman yangını! Alevler yerleşim yerlerine sıçradı

Aydın’ın Germencik ilçesi ile Söke Argavlı Mahallesi sınırları arasında çıkan yangın yerleşim yerlerine ulaştı. Alevlere karadan arazözler, havadan helikopter ve uçaklarla müdahale ediliyor.

Ortaklar Mahallesi Gümüşköy mevkii ile Söke Argavlı Mahallesi sınırları içerisindeki ziraat ve makilik alanda başlayan yangın şiddetli rüzgarla birlikte ormanlık alana geçti.

HELİKOPTER VE UÇAKLAR DA MÜDAHALE EDİYOR

Yangın ihbarı üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Yangına karadan arazözler ile müdahale edilirken, 7 helikopter ve 8 uçak ile alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Alevlerin Söke ilçesi Argavlı Mahallesi’nde etkili olduğu, bazı yerleşim yerlerini tehdit ettiği öğrenildi. Yerleşim yerleri bölgesinde ekiplerin alevlerle mücadelesinin de sürdüğü belirtildi.