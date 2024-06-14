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Aydınlatma direğine çarpan araç ikiye ayrıldı, ölü ve yaralı var

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Aydınlatma direğine çarpan araç ikiye ayrıldı, ölü ve yaralı var

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kaldırıma, ardından aydınlatma direğine çarptı. Kazanın şiddetiyle araç ortadan yamulurken adeta ikiye katlandı. Sürücü hayatını kaybetti, yolcu ise yaralandı.

Kaza, İzmit ilçesi Ayazma Mahallesi Kurtuluş Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 41 DM 754 plakalı Hyundai marka otomobil, önce kaldırıma ardından aydınlatma direğine çarptı.

 

Otomobil çapmanın etkisi ile ortadan yamulurken ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan yolcu M.Ş.'yi (24) ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde araçta sıkışan sürücü Gül Ç.'nin ise hayatını kaybettiği öğrenildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince ceset araçtan çıkarılırken Gül Ç.'nin naaşı morga kaldırıldı.

Kaza sebebiyle araç kullanılamaz hale gelirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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