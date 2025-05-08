Aylık 1,5 milyar liralık hafriyat vurgunu! İBB'deki yolsuzluk derinleşiyor

İBB’nin hafriyat ve döküm işlerinde aylık 1,5 milyar lira zarara uğratıldığı belirlendi. Tanık Ö.K, İBB’nin hafriyat işine çöken Murat Gülibrahimoğlu’nun naylon fatura ile kaynakları İmamoğlu’nun adamları Fatih Keleş ve Tuncay Yılmaz’a akıttığını söyledi. Gülibrahimoğlu’nun mal varlığına el kondu

İstanbul Büyükşehir Belediyes (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması sürüyor. Soruşturmada şahit olarak ifade veren Ö.K. uzun senelerdir inşaat, hafriyat ve madencilik işleriyle uğraştığını belirterek şunları anlattı: İstanbul’da yaklaşık altı yıl önce hafriyat döküm işleri bir anda tekel hâline getirilerek Murat Gülibrahimoğlu isimli şahsın uhdesine verilmiştir. Döküm sahasında tekel olmasından kaynaklı fahiş fiyatlar uygulamakta, insanları mağdur etmektedir. Döküm sahasının bulunduğu ancak başta döküm sahası olmayan alana bu şahsa özel sütre yaptırma işi İSFALT tarafından verildi. Bu sütre işlerini fahiş fiyata yaparak çok ciddi gelir elde etti.

NAYLON FATURAYLA KAÇIRMIŞLAR

Hafriyat parası belediyenin hesabına yatar, döküm sahasında ortak olan şahıs buradan parasını alırken, şu an para yatırma işlerinin tamamı bu şahsın hesabına yatmaktadır. Yatırılan paralarda yapılan incelemeler sonucu görülecektir ki naylon fatura tekniğiyle dışarıya çıkarılmaktadır. İçi boş olan bir şirket bu yöntemle dolu hâle getirilmekte hem vergi kaçırılmakta hem de sürekli beraber olduğu Fatih Keleş ve Tuncay Yılmaz’a nakit para akışı sağlanmaktadır. Söz konusu tekelleşme neticesinde İstanbul’da birçok kişi mağdur olmaktadır. Belediye iştiraklerinden iş alan firmalar bu firmadan mıcır almaya yönlendirilmektedir. Yine Çiftalan’daki kum ocağında da usulsüz birçok işlem yapmaktadır. Bu yaptığı işlerin tamamına belediye göz yummakta ve Fatih Keleş ile Tuncay Yılmaz üzerinden menfaat temin etmektedirler. İBB’nin uzun yıllar büyük gelir kalemlerinden olan bu alanı bir şahsa devretmesi neticesinde belediye gelirlerinde de yaklaşık 1,5 milyar liralık aylık bir kayıp oluşmuştur.

MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Bu arada firari şüpheli Murat Gülibrahimoğlu’nun suçtan elde ettiği geliri, kendi hesapları ile birinci ve ikinci derece yakınlarının hesaplarında bulundurduğu tespit edildi. Şüphelinin mal varlığına el konuldu.