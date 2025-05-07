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İBB soruşturması kapsamında aranıyordu! Murat Gülibrahimoğlu'nun mal varlığına el konuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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İBB soruşturması kapsamında aranıyordu! Murat Gülibrahimoğlu&#039;nun mal varlığına el konuldu
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İBB’ye ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında firari şüpheli Murat Gülibrahimoğlu'nun mal varlığına el konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması devam ediyor.

SUÇTAN ELDE ETTİĞİ GELİRİ YAKINLARININ HESAPLARINDA TOPLAMIŞ

Soruşturma kapsamında şüpheli Murat Gülibrahimoğlu'nun suçtan elde ettiği geliri, kendi hesapları ile birinci ve ikinci derece yakınlarının hesaplarında bulundurduğu tespit edildi.

MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Şüphelinin malvarlığını devretmek veya satmak, banka hesaplarındaki ve bankaların bünyesinde bulunan kişisel kasalardaki para, altın gibi değerli eşyalarının kaçırılmasını önlemek amacıyla Gülibrahimoğlu'nun şirketi Güney Cebeci Madencilik Sanayi Ticaret AŞ'ye, mal varlığına, kripto varlıklarına, ve banka hesaplarına el konulmasına karar verildiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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merh 7 Mayıs 2025 11:24

Hirsiza Aman yok Bütün hesaplara El koyunsun

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