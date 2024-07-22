Aylin Cesur, yaprak dökümünün devam ettiği İYİ Parti'den istifa etti! Meral Akşener detayı dikkat çekti

İYİ Parti'nin 27. Dönem Isparta milletvekili Aylin Cesur da ayrılık kervanına katıldı. İstifa eden Cesur, partinin kurucusu Meral Akşener'e teşekkür etti. Bu kararın ardından Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu'nun vekillere çektiği rest akıllara geldi.

İYİ Partili Kürşad Zorlu ile CHP'ye geçmesi için ikna görüşmesi yaptığı iddia edilen Gökhan Günaydın'dan açıklama

İYİ Partili Kürşad Zorlu ile CHP'ye geçmesi için ikna görüşmesi yaptığı iddia edilen Gökhan Günaydın'dan açıklama

Millet İttifakı olarak CHP ile Cumhurbaşkanlığı seçimlerine giren İYİ Parti, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kaybetmesinin ardından 31 Mart'ta yoluna müstakil olarak devam etmişti.

Belediye seçimlerinde de istediğini alamayan İYİ Parti'de görevinden ayrılan en önemli isim Kurucu Genel Başkan Meral Akşener olmuştu. İYİ Parti'deki lider değişiminin ardından başlayan yaprak dökümü devam ediyor.

İYİ PARTİ'DE İSTİFALAR DEVAM EDİYOR

Peş peşe gelen istifalara bir yenisi de bugün eklendi. İYİ Parti'nin 27. Dönem Isparta Milletvekili Aylin Cesur da istifa ettiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Cesur, "Değerli İYİ Parti’liler, bugün itibariyle İYİ Parti üyeliğimi sonlandırmış bulunmaktayım. İYİ Parti üyesi olduğum günden beri birlikte çalıştığım tüm kıymetli İYİ Parti’li arkadaşlarıma, ‘Türkiye daha iyi olsun’ diye yola çıkmış ve ülkemizin demokrasi ve kalkınma mücadelesine katkı sağlamak için bizimle birlikte canla başla çalışmış tüm teşkilat mensuplarına, sevgili gençlerimize, kadınlarımıza ve parti gönüllüsü arkadaşlarıma, İYİ Parti Kurucu Genel Başkanı Sayın Meral Akşener’e ve tüm parti kurucularına teşekkürlerimi sunuyor; İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Müsavat Dervişoğlu ve yönetimine, halen görevde olan İYİ Parti teşkilatlarına ve halen görevde olmayan parti mensuplarına başarılar ve esenlikler diliyorum." ifadelerine yer verdi.

MÜSAVAT DERVİŞOĞLU'NDAN VEKİLLERE İSTİFA RESTİ

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu partisinin Afyonkarahisar'daki kampında gazetecilere yaptığı açıklamayla gündem olmuştu.

Kendisine yönelik eleştiriler bulunduğunu belirten Dervişoğlu, "Fazla gelenekçi olduğum için bazı olaylarda müdahil olmam. Özellikle bu istifa konularında, 'etme, eyleme' demem kimseye. Geldiğim gelenek buna müsait değil." ifadesini kullandı.

Dervişoğlu, kampta çok fazla sorunlarının olmadığını müşahede ettiğini belirterek, "Dışarıdan bakıldığında İyi Parti'nin içinde sürekli tartışma varmış gibi bir algı var. 'İyi Parti'de sular durulmuyor' falan. Fırtına gördünüz mü? Gayet iyi durum. Tabii başka birtakım hesapları, idealleri olan insanlar olabilir. Bu da siyasetin doğasında olan bir şey. İstifaların bizi etkilemediğini konuştuk. Genel değerlendirme yaptığımızda bu istifalardan partinin geleceğine dair bir endişeye mahal olmadığı durumunu tespit ettik." değerlendirmesinde bulundu.

Sürekli tartışmaların içinde boğulmaya zorlandıklarını vurgulayan Dervişoğlu, "Bir türlü bir kısım medyaya kendimizi beğendiremedik. En başından beri sürekli birtakım insanlar farklı değerlendirmeler yapıyorlar." diye konuştu.