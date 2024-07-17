İYİ Partili Kürşad Zorlu ile CHP'ye geçmesi için ikna görüşmesi yaptığı iddia edilen Gökhan Günaydın'dan açıklama

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, İYİ Partili Kürşad Zorlu ile partilerine katılması için görüştüğü iddialarını yalanladı. Zorlu'yu sadece kamuoyundan tanıdığını belirten Günaydın, "Telefonunu bile bilmiyorum. Konunun benimle alakası yok" dedi.

CHP ve İYİ Parti arasında milletvekili transferinin yapılacağı iddiaları Türk siyasetine bomba gibi düştü. Gündemi sarsan iddialardan biri, İYİ Parti Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu'nun CHP'ye geçeceği ifadeleriydi. Söz konusu haberlerde adı geçen CHP'li Gökhan Günaydın iddialara ilişkin açıklama yaptı.

İYİ PARTİ'Lİ KÜRŞAD ZORLU CHP'YE GEÇECEK Mİ?

İYİ, İYİ Parti Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu ile CHP'ye katılması yönünde bir görüşme yaptığı iddialarını yalanladı.

"Vekil transferi" haberleri hakkında konuşan CHP'li Günaydın, "Kürşad Zorlu'yu kişi olarak hiç tanımam, kamuoyundan tanıyorum. Ne yüz yüze bir tanışıklığım var ne bir toplantı yaptım ne cep telefonunu bilirim. Dolayısıyla konunun benimle uzaktan yakından bir alakası yok." ifadelerine yer verdi.

İYİ PARTİ GENEL BAŞKANI DERVİŞOĞLU CHP'YE GEÇİŞLER İÇİN SERT KONUŞMUŞTU

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisindeki istifalar hakkında açıklamalarda bulundu. Böyle dönemlerin siyasetin içinde olabildiğini ifade eden Dervişoğlu, "Tabii başka birtakım hesapları, idealleri olan insanlar olabilir. Bu da siyasetin doğasında olan bir şey. İstifaların bizi etkilemediğini konuştuk. Genel değerlendirme yaptığımızda bu istifalardan partinin geleceğine dair bir endişeye mahal olmadığı durumunu tespit ettik." dedi.

Dervişoğlu, partisinden "genç iki arkadaşlarının istifa ettiğini" belirterek, şöyle konuştu: "Neden istifa ettiklerini anlamadım. 'Hizmet etme imkanı bulamadım' diyor. Siyasette milletvekili olmak için kimlerin hangi çabayı sarf ettiğini biliyorsun. Bu arkadaşlar da bir kalemin ucuyla hiçbir çaba sarf etmeden, hiç ter akıtmadan, emek sarf etmeden milletvekili olmuşlar. Önemli görevlere gelmişler. Kendisine oy veren ve peşi sıra koşup, onu milletvekili yaptırmak için emek sarf eden arkadaşların haklarına ve hukuklarına saygı göstermemişler. Bunu makul karşılayabilmek mümkün değil."