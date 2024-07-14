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CHP'de yeni kriz! Tanju Özcan’a üçüncü defa ihraç yolu göründü

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
CHP&#039;de yeni kriz! Tanju Özcan’a üçüncü defa ihraç yolu göründü
Chp, Kemal Kılıçdaroğlu, Tanju Özcan, Haber

Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sosyal medyada Kemal Kılıçdaroğlu ile tartışan Tanju Özcan’ın, ihraç talebiyle disipline verilmesi gündemde.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Bolu Belediye Başkanı arasındaki gerginlik, CHP’yi rahatsız etti. Kılıçdaroğlu’na yönelik sert sözleri sebebiyle Tanju Özcan’ın yeni bir ihraç süreci ile karşı karşıya kalabileceği belirtiliyor. Daha önce partiden iki defa ihraç edilen Tanju Özcan’ın Kılıçdaroğlu’na sözlerinin Özgür Özel yönetimindeki CHP yönetimini de rahatsız ettiği bildirildi.

CHP'de yeni kriz! Tanju Özcan’a üçüncü defa ihraç yolu göründü - 1. Resim

CHP Sözcüsü Deniz Yücel’in Özcan ile ilgili konunun yetkili kurullarda görüşüleceğini açıklamasının ardından yeniden bir ihraç olayının gündeme gelebileceği öğrenildi. CHP’nin önümüzdeki hafta yapılması beklenen MYK toplantısında Özcan’la ilgili bir disiplin sürecinin başlatılabileceği belirtiliyor.

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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