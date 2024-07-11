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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Tanju Özcan'ın "50 sadık vekil" iddiasına sert tepki: Cenazeme katılmanı istemiyorum

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kemal Kılıçdaroğlu&#039;ndan Tanju Özcan&#039;ın &quot;50 sadık vekil&quot; iddiasına sert tepki: Cenazeme katılmanı istemiyorum

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın iddialarına sert bir dille tepki gösterdi. "50 sadık vekil" iddialarını yalanlayan Kılıçdaroğlu, "Tanju, ne kadar kin varmış içinde. Gün olur ecel vuku bulursa cenazeme katılmanı istemiyorum..." dedi.

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın dün yaptığı X paylaşımına tepki gösterdi. X hesabından CHP'li Özcan'ı eleştiren Kılıçdaroğlu, "Yazık sana, sana verdiğim emeklere..." ifadelerine yer verdi.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Tanju Özcan'ın

TANJU ÖZCAN'DAN ÇARPICI İDDİA

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medya hesabı üzerinden Kemal Kılıçdaroğlu'nu işaret ederek bir paylaşım yaptı.

Özcan, Kılıçdaroğlu'nun koltuk sevdasının devam ettiğini vurgulayarak '50 sadık vekili' olduğunu iddia etti.

X hesabından yaptığı paylaşımla gündem olan Bolu Belediye Başkanı Özcan, "Hatırlatmak için söylüyorum. Geçen yıl bu zamanlar DEĞİŞİM adı altında Ankara’ya yürüyordum! Herkes sessizdi neredeyse! Yürüyüş sonunda koltuk attığım kişi Kurultayda da, şimdi yaptıklarıyla da koltuk sevdasını gösteriyor! 50 sadık vekili varmış! Sen Tanrı mısın, tarikat lideri mi? Ne demek sadık vekil?" ifadelerine yer verdi.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Tanju Özcan'ın

KEMAL KILIÇDAROĞLU'NDAN TANJU ÖZCAN'A SERT TEPKİ

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Özcan'ın bu iddiaları karşısında sessizliğini bozdu. CHP'li Özcan'ı hedef alan Kılıçdaroğlu, '50 sadık vekil' iddiasını yalanladı.

"Sana ilk ve son kez cevap veriyorum" ifadeleriyle paylaşımına başlayan Kılıçdaroğlu, "Söylemediğim bir söz için ve dahi çıkan yalan haberi de tekzip ettiğim halde şu söylediklerine bak. Ne parti ahlakımızda ne de kültürümüzde senin yaptıklarının yeri yoktur. Cumhuriyet Halk Partisinin milletvekilleri yalnızca Anayasaya ve millete bağlıdır." şeklinde açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu paylaşımına, "Hakarete varan ifadeler kullandın sustum. Mustafa Kemal Atatürk'ün makamını temsil eden koltuğu fırlattın sustum. Ama edepsize had bildirmek, kırk yetim giydirmek gibiymiş derler… Serseri mayın gibisin. Dengeni yitirmişsin. Bu söylemlerinle partiyi zora sokuyorsun… Kimse söylemiyor, ben söyleyeyim; Aklını başına al… Tanju, ne kadar kin varmış içinde… Kinini daha da diri tut ve kork! "Tanrı mısın?" Ne demek? Allah'a sığınırım. "Tarikat lideri misin?" Ne demek? Hayatım tarikatlarla mücadele ederek geçti." ifadeleriyle devam etti.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Tanju Özcan'ın

"GÜN OLUR ECEL VUKU BULURSA CENAZEME KATILMANI İSTEMİYORUM"

CHP'nin söz konusu iddialarla alakası olmadığını ifade eden Kılıçdaroğlu, "Eleştiri bizim partimiz için ekmek ve su gibidir, başımın üstünde yeri vardır. Ama saygısızlığa, edepsizliğe ve arsızlığa ne ben ne de Cumhuriyet Halk Partisi müsaade etmez… Gün olur ecel vuku bulursa cenazeme katılmanı istemiyorum... Yazık sana, sana verdiğim emeklere…" ifadeleriyle paylaşımını noktaladı.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Tanju Özcan'ın

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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