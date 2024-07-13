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CHP'li belediye başkanına tepki sürüyor! Behzat Ç''nin kahramanlığı senaryodan ibaretmiş

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
CHP&#039;li belediye başkanına tepki sürüyor! Behzat Ç&#039;&#039;nin kahramanlığı senaryodan ibaretmiş
15 Temmuz, Chp, Haber

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Behzat Ç karakteriyle tanınan CHP’li Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü’nde ‘tasarruf’ tedbirlerini gerekçe göstererek herhangi bir anma programı yapmama kararına tepkiler çığ gibi büyüyor.

HABER MERKEZİ ANKARA - 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü’nde ‘tasarruf’ tedbirlerini gerekçe göstererek herhangi bir anma programı yapmama kararı alan CHP’li Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu’na tepki gösterdi.

Turunç “Bazı şeyler vardır ki tasarrufun ötesinde farklı bir anlamı olur, onun bir ruhu vardır. Millî birliğimizi gerektiren konularda ideolojik bir düşüncenin içerisine girmeyi doğru bulmuyorum. Burada sanırım ideolojik düşünüyorlar. Acaba kurumsal tasarrufa giderken, belediyenin hizmetleriyle veya kendilerinin kültürel faaliyetleriyle alakalı da parasal olarak çok hassas düşünüp, hizmetin dışında bir yere para harcamıyorlar mı? O kadar hassas olduklarını tahmin etmiyorum. Bir film senaryosunda kahramanlık yapmak veya senaryoya göre hareket etmek ayrı şey, millî duygularla hareket etmek ayrı şey. Demek ki Sayın Başkan’ın filmlerde gösterdiği o kahramanlık görüntüleri senaryodan ibaret” dedi.

15 Temmuz Derneğinin yurt içinde ve yurt dışında yaklaşık 20 anma programı yapacağını anlatan Başkan Turunç, Beşikçioğlu’nu İstanbul’daki anma programlarına davet etti.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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