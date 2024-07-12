Cüneyt Özdemir'den CHP'ye sert eleştiri! "Muhalifler oturup ağlayabilir"

CHP'nin son yerel seçimlerde elde ettiği üstünlüğü kaybetmeye başladığını söyleyen Gazeteci Cüneyt Özdemir, "Şu anda AK Parti her şeye rağmen Türkiye'de bir kader gibi. Böyle bir muhalefetle şu anda tekrar yükselişe girmiş durumda, muhalifler oturup ağlayabilir" dedi.

YouTube kanalından yaptığı yayınlarla ses getirmeye devam eden Gazeteci Cüneyt Özdemir, son açıklamaları ile yine gündem oldu. Canlı yayında CHP'nin yakaladığı moral üstünlüğünü neredeyse yitirecek noktaya geldiğini belirten Özdemir, AK Parti'nin de yeniden bir yükseliş trendine girdiğini açıkladı.

"BEKLENEN OLDU"

Son yapılan anketlerin sonuçlarına değinen Özdemir, "AK Parti şu anda seçim olsa CHP'yle başa baş ya da CHP'yi geçmişe benziyor. CHP yakaladığı moral üstünlüğünü kaybetmeye başladı, beklenen oldu" dedi.

CHP'ye yönelik eleştirilerini sürdüren ve Özgür Özel'i hedef alan Özdemir, "Böyle büyük bir moral üstünlüğü var şu anda, birinin CHP'ye hatırlatması lazım, siz birinci parti oldunuz, biliyorum alışkın değilsiniz ama seçmen bu sefer dedi ki siz birinci partisiniz, ona göre hareket edin. Seçim isteyeceksen seçim iste, tavrını koyacaksan koy ama pek aldırmadılar. Özgür Özel kendi PR'ı peşinde koştuğu için... Ne seçim istiyor ne bir şey istiyor. Çocuksu eylemler bildiğimiz gibi... Ve şu anda o moral üstünlüğü, seçim üstünlüğü rakamsal olarak da yavaş yavaş kaybedilmeye başlandı" ifadelerini kullandı.

"CHP ESKİ CHP'YE DOĞRU GİDİYOR"

"Velhasıl şu anda CHP eski CHP'ye doğru gidiyor" diyen Özdemir, şu ifadeleri kullandı:

"CHP yakaladığı moral üstünlüğünü bırakın sürdürmeyi, neredeyse yitirecek noktaya geldi. Şu anda AK Parti her şeye rağmen Türkiye'de bir kader gibi. Böyle bir muhalefetle şu anda tekrar yükselişe girmiş durumda, muhalifler oturup ağlayabilir..."