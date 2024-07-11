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CHP, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin iptali istemiyle Danıştay'da dava açtı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Chp, Suat Özçağdaş, Haber

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

CHP, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne ilişkin idari işlemin iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle Danıştay'da dava açtı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, beraberindeki milletvekilleriyle birlikte, dava açmadan önce Danıştay önünde basın açıklaması yaptı. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne kamuoyu, sendikalar, bazı siyasi partiler ve akademisyenlerin itiraz ettiğini belirten Özçağdaş, "Karşımızda bilimsel gerekçelerle hazırlanmış bir eğitim programı yok." dedi.

YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI TALEP ETTİLER

Modelin, "bakan oluruyla" uygulamaya konulduğunu dile getiren Özçağdaş, "Bu eğitim programına karşı iptal davası açıyoruz ve ivedilikle de yürütmenin durdurulmasını Danıştay'dan talep ediyoruz." diye konuştu.

CHP olarak eğitimle ilgili konularda akademisyenlerle işbirliği içerisinde hareket ederek bilimsel açıklamalarda bulunduklarını söyleyen Özçağdaş, şunları kaydetti: "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli diye adını koyduğunuz zaman, Türkiye Yüzyılı bir siyasi partinin seçim sloganı. Bu, Türkiye'de bulunan 20 milyon öğrenci, 1 milyondan fazla öğretmen, neredeyse her ailenin içinde olduğu çok temel bir dokümanı daha baştan politize etmiş oluyor."

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne karşı yaptıkları itirazların bütününün bilimsel olduğunu savunan Özçağdaş, "Bu eğitim programına temel teşkil eden hiçbir ihtiyaç analizi yapılmamıştır." dedi.

Özçağdaş, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne ilişkin metni kimlerin yazdığının da bilinmediğini ifade ederek, bu durumu "akademik açıdan sorunlu" olarak niteledi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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