Ayşe Ateş, Kemal Sunal repliğiyle yapılan bel altı paylaşıma isyan etti

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in suikast sonucu öldürülmesi Türkiye'nin gündemini sarsmaya devam ederken, eşi Ayşe Ateş'ten dikkat çeken bir paylaşım geldi. Ayşe Ateş, kendisine gelen taciz içerikli mesajlara isyan ederek, "Yeter ulan, yeter! Sabahtan beri ağlıyorum, yeter! Yeter artık! Ne istiyorsunuz bizden?" sözlerini sarf etti.

Ankara’da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş, sosyal medyada isyan bayrağını çekti.

Ateş, Kemal Sunal repliğiyle yapılan tehdit ve taciz içerikli mesajlar almasına gösterdiği tepkiyle sosyal medyada gündem oldu.

KEMAL SUNAL REPLİĞİYLE BEL ALTI VURDU

"Milliyetçi Köken" isimli bir sosyal medya kullanıcısı Kemal Sunal'ın "Bombacı Mülayim" filminden bir sahneyi "Biliyor muydunuz? Ayşe Ateş İYİ Parti'den bedava para alıyor.

Sizce karşılığında ne yapıyor? A) MHP karala görevi B) Estetik C) Yalan konuşma uzmanlığı" notuyla servis etti. Ayşe Ateş, bunun üzerine çok sert açıklamalar yaptı.

"YETER ULAN, YETER!"

Sosyal medyada yoğun tepki alan kullanıcı, Ayşe Ateş aleyhinde yapılan paylaşımı sildi. Ayşe Ateş de videoyu kendisi paylaşarak, üzerine şu notu düştü:

"Yeter ulan, yeter! Sabahtan beri ağlıyorum, yeter! Yeter artık! Ne istiyorsunuz bizden? Kocası için adalet arayan bir kadının namusuna dil uzatacak kadar neden alçalıyorsunuz?

"OMURGAYA BİLE SAHİP DEĞİLSİNİZ"

Paylaştığınızın arkasında duracak bir omurgaya bile sahip değilsiniz. Sürüne sürüne nereye varmayı planlıyorsunuz? Ama yok öyle paylaşım silerek kurtulmak.

Sinan’a yaptıklarınızı Sinan ifşa etmedi ama bana yaptıklarınızı ben edeceğim. Bu millet sizin ne kadar çirkef, iğrenç, seviyesiz olduğunuzu görecek. Hepinizle adalet önünde tek tek hesaplaşacağım. Adaletin şamarını sağlı sollu yiyeceğiniz gün uzak değil!"

SİNAN ATEŞ'İN UĞRADIĞI SUİKAST

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile 30 Aralık 2022'de Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi'ndeki binadan çıktığı sırada motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğramıştı.

Bozkurt omzundan yaralanırken, Sinan Ateş hayatını kaybetmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sinan Ateş'in silahla öldürüldüğü, Selman Bozkurt'un ise hayati tehlike geçirecek şekilde yaralandığı olaya ilişkin soruşturmayı tamamlayarak, 22 şüpheli hakkındaki iddianameyi Ankara 32’nci Ağır Ceza Mahkemesine göndermiş ve kabul edilmişti.

YARGILAMA 1 TEMMUZ'DA BAŞLAYACAK

Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin dava 1 Temmuz'da başlayacak. Ankara 32'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek davada 22 tutuklu hakkında tasarlayarak adam öldürme suçlamasıyla yargılanacak.

Olaya ilişkin hakkında işlem yapılan 39 kişiden yurt dışına çıkış yasağı getirilen 17 kişi hakkındaki soruşturma ayrı bir dosya üzerinden sürdürülecek.

22 SANIK HAKKINDA KARAR VERİLECEK

Olaya ilişkin hakkında işlem yapılan 22 sanık, "tasarlayarak öldürme", "öldürmeye teşebbüs", "suça azmettirme" ve "suça yardım etme" suçlarından yargılanacak.

Tetikçi Eray Özyağci ile Vedat Balkaya ve Suat Kurt müşterek fail, sanıklar Doğukan Çep ve Tolgahan Demirbaş'ın da suça azmettiren olduğu, sanıklar Zekeriya Asarkaya, Hakan Saraç, Ufuk Köktürk, Mehmet Yüce, Mustafa Uzunlar, Aşkın Mert Gelenbey, Murat Can Çolak, Osman Bayraktar, Caner Güney, Umut Ersoy, Çağlar Zorlu, Aytaç Ataç, Emre Yüksel, Serdar Öktem, Erdem Karadeniz, Alper Atay, Mustafa Ensar Aykal'ın ise iştirak halinde işlenen suça yardım ettikleri gerekçesiyle cezalandırılmaları isteniyor.