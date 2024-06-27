Sınırda insan kaçakçılığıyla suçlanan Tuğgeneral Bilal Çokay tutuklandı
Gündem Haberleri / Ajanslar
Suriye sınırında insan kaçakçılığı yaptığı belirtilen Tuğgeneral Bilal Çokay, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şanlıurfa'da geçtiğimiz aylarda yapılan bir operasyonda, emir astsubayı ile uzman çavuşun, Suriye'de görev yapan Tuğgeneral Bilal Çokay'ın makam aracıyla sınırdan insan kaçakçılığı yaptığı ortaya çıkmıştı.
ANKARA'DAN ŞANLIURFA'YA GETİRİLDİ
Suriye'de Türk Silahlı Kuvvetleri birliğinde görevli Tuğgeneral Bilal Çokay hakkında, makam aracıyla para karşılığında insan kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Yapılan soruşturma neticesinde Bilal Çokay gözaltına alındı. Ankara'da gözaltına alınan Tuğgeneral Bilal Çokay Şanlıurfa'ya getirildi.
TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Burada işlemlerinin ardından Suriye sınırındaki Akçakale Adliyesine çıkarılan Bilal Çokay, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.
Kaynak: Ajanslar