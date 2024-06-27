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Sınırda insan kaçakçılığıyla suçlanan Tuğgeneral Bilal Çokay tutuklandı

Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
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Sınırda insan kaçakçılığıyla suçlanan Tuğgeneral Bilal Çokay tutuklandı
Şanlıurfa, Insan Kaçakçılığı, Haber

Gündem Haberleri  / Ajanslar

Suriye sınırında insan kaçakçılığı yaptığı belirtilen Tuğgeneral Bilal Çokay, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şanlıurfa'da geçtiğimiz aylarda yapılan bir operasyonda, emir astsubayı ile uzman çavuşun, Suriye'de görev yapan Tuğgeneral Bilal Çokay'ın makam aracıyla sınırdan insan kaçakçılığı yaptığı ortaya çıkmıştı.

Sınırda insan kaçakçılığıyla suçlanan Tuğgeneral Bilal Çokay tutuklandı - 1. Resim

ANKARA'DAN ŞANLIURFA'YA GETİRİLDİ

Suriye'de Türk Silahlı Kuvvetleri birliğinde görevli Tuğgeneral Bilal Çokay hakkında, makam aracıyla para karşılığında insan kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Yapılan soruşturma neticesinde Bilal Çokay gözaltına alındı. Ankara'da gözaltına alınan Tuğgeneral Bilal Çokay Şanlıurfa'ya getirildi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Burada işlemlerinin ardından Suriye sınırındaki Akçakale Adliyesine çıkarılan Bilal Çokay, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

Sınırda insan kaçakçılığıyla suçlanan Tuğgeneral Bilal Çokay tutuklandı - 2. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Ajanslar
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