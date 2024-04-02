Azaların mesleğini oy pusulasına yazmıştı! Muhtar adaylığı iptal edildi 

Adana'da seçimlerde azalarının mesleklerini oy pusulasına yazan muhtar adayının adaylığı iptal edildi. Büyük üzüntü yaşayan muhtar adayı, "Seçmenlerime karşı görevlerimi yerine getiremediğim için çok üzüldüm" dedi.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimi, Pazar günü tamamlandı. Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi'nde ise muhtar adayı Fahri Gürlekoğlu (52) azalarının mesleğini oy pusulasına yazarak dağıttı.

İTİRAZ GELDİ, ADAYLIĞI DÜŞTÜ

İddiaya göre diğer muhtar adayları, azalarının 'ev kadını', 'grafiker', 'beden eğitimi öğretmeni' ve 'iş insanı' gibi mesleklerini oy pusulasına yazdığı gerekçesiyle YSK görevlilerine giderek, Fahri Gürlekoğlu'nun adaylığının iptal edilmesini istedi. YSK görevlileri ise ilgili kanun maddesi gereğince oy pusulasına sadece isim yazılabileceğini belirterek Fahri Gürlekoğlu'nun muhtar adaylığının iptaline karar verdi. Ayrıca sayım sırasında Gürlekoğlu'nun aldığı oylar geçersiz sayıldı.

Cemalpaşa Mahalle Muhtarlığına ise mevcut muhtar Nercin Cevher seçildi.

"HİÇBİR HAK İDDİA EDEMEDİK"

Büyük üzüntü yaşayan Fahri Gürlekoğlu İhlas Haber Ajansı’na konuştu. Gürlekoğlu, 6 ay boyunca çalıştığını ve emeklerinin boşa gittiğini söyleyerek, "6 ay boyunca çalışma yaparak seçmenlerime ulaştım. Bütün hazırlığımızı yaptık ve seçime girdik. Seçim günü oylarımızı kullandık ancak saat 16.40’da bize sizin adaylığınız iptal dediler. Neden diye sorduk ve azaların isimleri altına mesleklerini yazdığımız için olduğunu söylediler. Kanunu araştırdık ama maalesef hiçbir hak iddia edemedik" ifadelerini kullandı.

"BİR SONRAKİ SEÇİME 4 YIL 364 GÜN VAR"

Bir sonraki seçimlere katılacağını ve daha fazla çalışacağını anlatan Gürlekoğlu, "Burada benim tek üzüntüm seçmenlerime karşı mahcup oldum. Ben mahallem için çok güzel projeler düşünüyordum ama olmadı. Projelerimi mevcut muhtarla beraber yapmaya çalışacağım. Şu an bir sonraki seçime 4 yıl 364 gün var. Bir sonraki seçime daha sıkı hazırlanacağım. Mahallemize elimden ne geliyorsa yapmaya çalışacağım" diye konuştu.