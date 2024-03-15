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Haberler > Gündem > Bağcılar'da sıcak saatler! Polis rehin alınan adamı operasyonla kurtardı

Bağcılar'da sıcak saatler! Polis rehin alınan adamı operasyonla kurtardı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Bağcılar, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bağcılar'da 3 kişi alacaklısını kaçırıp bir evde rehin tuttu. Olayı öğrenen polis harekete geçti. Ekipler, zorla alı konulan adamı operasyon düzenleyerek kurtardı. Evde yapılan aramada 1 adet uzun namlulu otomatik tüfek, 1 adet tabanca, 3 adet fişek bir miktar uyuşturucu ve para ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlıların suç dosyası kabarık çıktı.

Olay Bağcılar'da 22 Şubat'ta yaşandı. İddiaya göre, E.B. isimli şahıs alacak verecek meselesi yüzünden husumetli olduğu kişiler tarafından kaçırıldı. Şahsın zorla tutulduğu adres tespit edilerek operasyon düzenlendi. Alı konulan adam kurtarıldı.

ZANLILARIN SUÇ DOSYASI KABARIK ÇIKTI

Operasyonda şüpheli O.K. , S.Ö. ve M.A. yakalandı. Şüphelilerin çok sayıda suç kayıtlarının olduğu ayrıca O.K.’ nin 4 ayrı uyuşturucu ve hırsızlık suçlarından adli makamlarca arandığı, 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu, M.A.’nın ise hırsızlık ve uyuşturucu suçundan 3 ayrı dosyadan aranmasının bulunduğu belirlendi.

Bağcılar'da sıcak saatler! Polis rehin alınan adamı operasyonla kurtardı - 1. Resim

Evde yapılan aramalarda ise 1 adet uzun namlulu otomatik tüfek, 1 adet tabanca, 3 adet fişek, 6 adet uyuşturucu hap, 6 adet cep telefonu, 2 adet sahte kimlik, 4,5 gram esrar maddesi, 105 gram uyuşturucu madde, bin 902 dolar, 10 bin 405 lira, 700 euro,60 pound nakit para ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar ”kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” ve “uyuşturucu ticareti ”suçlarından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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