Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, sermaye piyasalarındaki manipülatif işlemlere ilişkin soruşturmalarda bugüne kadar 404 kişi hakkında adli işlem yapıldığını, 88 şüphelinin tutuklandığını açıkladı. Gürlek, vatandaşların birikimlerini korumak ve haksız kazanç elde edenlerin adalet önünde hesap vermesini sağlamak için mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

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Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, sermaye piyasalarında manipülatif işlemler ve haksız kazanç iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmaların bilançosunu açıkladı. Bugüne kadar 404 kişi hakkında adli işlem yapılırken 88 şüpheli tutuklandı, 42 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Adalet Bakanı Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sermaye piyasalarında usulsüz işlemlerle haksız kazanç elde edilmesine karşı yürütülen mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

Vatandaşların haklarını ve birikimlerini korumak için soruşturmaların titizlikle takip edildiğini vurgulayan Gürlek, sorumluların hukuk önünde hesap vermesi için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

404 KİŞİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM

Gürlek'in paylaştığı bilgilere göre, sermaye piyasalarındaki manipülatif işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında bugüne kadar 404 kişi hakkında adli işlem gerçekleştirildi. Soruşturmalarda 88 şüpheli tutuklanırken 26 kişi gözaltına alındı, 195 kişi hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

Firari durumdaki 42 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Bakan Gürlek fon soruşturmasında son durumu paylaştı: 88 kişi tutuklandı, 453 hesap donduruldu

453 KİŞİ VE ŞİRKET HAKKINDA TEDBİR

Soruşturmaların mali boyutuna ilişkin de önemli tedbirler alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 351 gerçek kişi ve 102 tüzel kişi hakkında banka hesaplarının dondurulması, mal varlıklarına el konulması ve taşınmazların devrinin engellenmesi yönünde kararlar verildi.

Bu tedbirlerle soruşturma kapsamında değerlendirilen mal varlıklarının korunması ve mali hareketlerin kontrol altında tutulması amaçlanıyor.

Bakan Akın Gürlek'in paylaşımı şu şekilde:

"Sermaye piyasalarındaki manipülatif işlemlere ve haksız kazançlara yönelik mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz!

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; vatandaşlarımızın haklarını ve birikimlerini korumak, sermaye piyasalarında hukuka aykırı işlemlerle haksız kazanç elde edilmesini önlemek adına yürütülen süreci titizlikle takip ediyor, sorumluların adalet önünde hesap vermesi ve hak sahiplerinin menfaatlerinin korunması için somut deliller ışığında yürütülen çalışmaları hassasiyetle sürdürüyoruz.



Sermaye piyasalarındaki manipülatif işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında bugüne kadar 404 kişi hakkında adli işlem yapılmış; 88 şüpheli tutuklanmış, 26 şüpheli gözaltına alınmış, 195 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır. Firari durumdaki 42 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise aralıksız devam etmektedir.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturmaların mali boyutuna yönelik önemli tedbirler alınmıştır. 351 gerçek kişi ve 102 tüzel kişi hakkında banka hesaplarının dondurulması, mal varlıklarına el konulması ve taşınmazların devrinin engellenmesine yönelik kararlar verilmiştir. Böylece soruşturma konusu mal varlıklarının korunması ve mali hareketlerin denetim altına alınması amaçlanmıştır.

Bakan Gürlek fon soruşturmasında son durumu paylaştı: 88 kişi tutuklandı, 453 hesap donduruldu

TMSF bünyesinde oluşturulan hesaplara, haksız kazanç sağladığı değerlendirilen gerçek ve tüzel kişiler tarafınca yapılan iade süreçleri devam etmektedir. Bununla birlikte, iade edilen tutarlar ile soruşturma kapsamındaki tespitler Başsavcılıklarımız tarafından yakından takip edilmekte, adli soruşturmalar da bu süreçle eş zamanlı olarak sürdürülmektedir.

Vatandaşlarımız müsterih olsun; şüphelilerin tespitinden mali bağlantıların ortaya çıkarılmasına, mal varlığı tedbirlerinden iade süreçlerine kadar hukuki tüm aşamaların sonuna kadar takipçisi olacağız.

Hiçbir vatandaşımızın hakkının zayi olmaması ve sorumluların hukuk önünde hesap vermesi için adaletin gereğini yerine getirmeye kararlılıkla devam edeceğiz.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: HABER MERKEZİ

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