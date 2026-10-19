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Bakan Fidan, Suudi Arabistanlı mevkidaşı ile görüştü: Ankara'dan Riyad'a tam destek mesajı

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Bakan Fidan, Suudi Arabistanlı mevkidaşı ile görüştü: Ankara'dan Riyad'a tam destek mesajı
Başlık ResmiBakan Fidan, Suudi Arabistanlı mevkidaşı ile görüştü: Ankara'dan Riyad'a tam destek mesajı

Suudi Arabistan ile Türkiye arasında kritik bir temas daha yaşandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile görüştü. Husi saldırılarının ele alındığı görüşmede Ankara'nın Riyad'a desteği vurgulandı.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Fidan'ın Bin Ferhan'la yaptığı telefon görüşmesinde, Suudi Arabistan'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü hedef alan saldırılar başta olmak üzere bölgesel güvenlik meseleleri ele alındı.

Bakan Fidan, Suudi Arabistanlı mevkidaşı ile görüştü: Ankara'dan Riyad'a tam destek mesajı
Başlık ResmiBakan Fidan, Suudi Arabistanlı mevkidaşı ile görüştü: Ankara'dan Riyad'a tam destek mesajı

HUSİLER'İN SUUDİ ARABİSTAN'A SALDIRILARI

Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde artarken İran destekli Husiler, kendilerine saldırı düzenlendiğini öne sürerek Suudi Arabistan'ı balistik füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.

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Yemen, İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

Editör : SEZER DOĞRU | Kaynak: HABER MERKEZİ
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