Bakan Fidan'dan Avrupa-Atlantik mesajı: Kararlılıkla devam edeceğiz

Dışişleri Bakanı Sayın Fidan, Belçika’nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirdiği temaslarda ikili ilişkiler, bölgesel gelişmeler ve Avrupa'nın güvenlik sorunlarını ele aldı. Fidan, Türkiye'nin Avrupa-Atlantik ortaklarıyla barış, güvenlik ve istikrar için çalışmayı sürdüreceğini vurguladı.

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Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan, Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi ile birlikte Belçika'nın başkenti Brüksel'e ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret kapsamında Belçika ile ikili ilişkiler, bölgesel meseleler ve küresel gelişmeler ele alındı.

Bakan Fidan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Belçika ile çok boyutlu iş birliğini geliştirmek amacıyla Brüksel'de temaslarda bulunduklarını belirtti. Fidan, Dışişleri, Adalet ve İçişleri Bakanları Dördüncü Toplantısı'nda karşılıklı güven ve ortak çıkarlar temelinde iş birliğini geliştirecek somut adımlar üzerinde durduklarını ifade etti.

Mayıs ayında Türkiye'ye düzenlenen geniş katılımlı Ekonomik Misyon ziyaretinin ardından gerçekleştirilen toplantının önemine dikkati çeken Fidan, Belçikalı mevkidaşı Maxime Prevot ile yaptığı görüşmede ikili ilişkileri ve bölgesel meseleleri kapsamlı şekilde değerlendirdiklerini kaydetti.

“Belçika'yla ilişkilerimizin her alanda derinleşiyor olmasından memnuniyet duyuyoruz” diyen Fidan, katkıları ve misafirperverlikleri dolayısıyla Prevot başta olmak üzere Belçikalı yetkililere teşekkür etti.

NATO VE AB YETKİLİLERİYLE GÖRÜŞME

Brüksel'de iş dünyası temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle de bir araya gelen Fidan, European Policy Centre adlı düşünce kuruluşunda düzenlenen etkinlikte küresel meselelere ilişkin görüşlerini paylaştı.

Fidan, ziyarete ilişkin bilgiler verdiği paylaşımını şu ifadelerle sonlandırdı:

"Ziyaretimiz vesilesiyle, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Kaja Kallas’la da görüştük.

Ukrayna'daki savaş, Körfez'deki ihtilaflar ve Hürmüz Boğazı’ndaki durum ile Filistin meselesi başta olmak üzere güncel gelişmeleri değerlendirdik. Değişen küresel dengeler ve Avrupa’nın karşı karşıya bulunduğu güvenlik sınamaları karşısında ortak sorumluluk ve adil yük paylaşımı anlayışının önemini vurguladık.

Türkiye olarak, Avrupa-Atlantik ailesi içindeki ortaklarımızla barış, güvenlik ve istikrar için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz."

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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