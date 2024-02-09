Bakan Kacır ve Gezeravcı'dan video konferans: Dünya'da ilk görüşme

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ile Dünya'daki ilk görüşmeyi gerçekleştirdi. 6 günlük gecikmenin kendileri için bir şans olduğunu dile getiren Gezeravcı, "Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu vizyonu ile ISS'e ulaşan 22 devletin arasında en seri bir şekilde bütün gereklilikleri sağlayarak oraya ulaştırabilen devlet olduk" dedi.

Kacır'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Türkiye, Alper Gezeravcı'nın gerçekleştirdiği insanlı ilk uzay bilim misyonuyla tarih sayfasında yeni bir perde açmıştır İnşallah gelecek misyonlarımızda bu çalışmalarımızı daha ileri taşımayı amaçlıyoruz. Türkiye'de bu misyon toplumun tüm kesimleri tarafından sahiplenilmiş ve takip edilmiştir. Çok önemli kazanımlar elde edilmiştir.

Alper Gezeravcı'yı tebrik ediyorum. Bu misyon boyunca ülkesinin yetiştirdiği bir vatan evladı olarak bu misyon için en doğru isim olduğunu bize göstermiş oldu. Alper Gezeravcı büyük cesaretle görevi tamamladı.

ANKARA'YA UZAY TEKNOLOJİSİ BÖLGESİ

Türkiye her alanda iddialı çalışmalar yapıyor. Milli uzay programının diğer projelerini adım adım gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Türksat 6A'yı önümüzdeki aylarda uzaya göndereceğiz .

Ay misyonumuzu birlikte gerçekleştirerek 380 bin kilometre ötedeki Ay'a erişeceğiz. Önümüzdeki dönemde Ankara'da uzay teknoloji bölgesi kuracağız.

Biz milletimizin desteğiyle iddialı projeler yapmaya devam edeceğiz. Misyon boyunca destekleriyle yanımızda olan tüm milletimize tekrardan teşekkür ediyorum. Bu misyona başından bu yana en güçlü desteği sunan Sayın Cumhurbaşkanımıza milletimiz adına şükranlarımı sunuyorum.

DÜNYA'DA İLK GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dünya'daki ilk görüşmede Kacır ve Gezeravcı şunları söyledi:

Bakan Kacır: Bilim misyonu çalışmalarını takip ettik. Bize dönüş yolunda bahseder misiniz?

Gezeravcı: 6 gün daha kalmak bizim için şanstı. Planlı görevin uzadığı günden itibaren süreci takip ettiniz. Gerekli hazırlıklarımızı yapıp öncelikli kargolarımızı soğuk depolarda Dragon içerisinde muhafaza ettik. 47 saatlik yörüngeye iniş ve çıkış değerlendirmeleri yapıldı. Yine hava durumuyla ilgili yeni bir sistemin yaklaşması nedeniyle bu zaman aralığına odaklanmamız gerektiği söylendi.

Dünya çevresinde tur attık. Beş saat öncesinde Dragon içerisinde tekrar yörüngeye giriş hazırlıklarımızı yaptık. Görevin gidiş ve dönüş esnasından en kritik ilk 12 ve son 12 dakikalık bölümünü yaşadık.

Testlerimiz sonrası Houstan'a dönüş yoluna geçeceğiz.

Bakan Kacır: Sizi hep kararlı ve başarılı gördük. Milletimiz adına bu misyonu icra ettiğiniz için size bir kez daha teşekkür ediyorum.

Gezeravcı: Devletimizin bu noktadaki güçlü iradesi, Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu vizyonu ile ISS'e ulaşan 22 devletin arasında en seri bir şekilde bütün gereklilikleri sağlayarak oraya ulaştırabilen devlet olduk.