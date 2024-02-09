Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı'nın da içinde yer aldığı Ax-3 ekibi Dragon kapsülünden çıkarıldı

Düzenleyen: Zehra Özbayatlı / Kaynak: Anadolu Ajansı 9 Şubat 2024 17:39 - Güncelleme: 9 Şubat 2024 18:55 - Güncelleme:

Alper Gezeravcı, Haber

Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı

Türkiye tarihi bir ana şahitlik etti. Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde yer aldığı Axiom-3 (Ax-3) ekibi, gemiye alınan Dragon kapsülünden çıkarıldı. Gezeravcı, ekiplerin yardımıyla sağlık kontrolü yapılmak üzere kontrol merkezine götürüldü.