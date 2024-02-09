Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı'nın da içinde yer aldığı Ax-3 ekibi Dragon kapsülünden çıkarıldı
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Türkiye tarihi bir ana şahitlik etti. Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde yer aldığı Axiom-3 (Ax-3) ekibi, gemiye alınan Dragon kapsülünden çıkarıldı. Gezeravcı, ekiplerin yardımıyla sağlık kontrolü yapılmak üzere kontrol merkezine götürüldü.
Astronot Alper Gezeravcı’nın dahil olduğu Ax-3 ekibini taşıyan Dragon kapsülü, dünyaya iniş yaptı. Uzaya çıkan ilk Türk vatandaşı astronot Alper Gezeravcı’nın dahil olduğu Ax-3 ekibini taşıyan Dragon kapsülü dünyaya iniş yaptı. Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan (ISS) ayrıldıktan 47 saat sonra Florida açıklarına iniş yapan Gezeravcı ve Ax-3 ekibinin bulunduğu kapsül, zodyak botlar eşliğinde gemiye alındı.
HEMEN KALKMALARINA İZİN VERİLMEDİ
İtinayla gemiye alınan Dragon kapsülünün yan kapakları açıldı. Uzun süre uzayda kalan mürettebatın kapak açıldıktan sonra tedbir amaçlı hemen kalkmasına izin verilmedi. Gezeravcı ve Ax-3 ekibi kapsülden gözetim altında çıktı.
GÜNLER SONRA İLK ADIM
Axiom Space, aralarında Gezeravcı'nın da bulunduğu Ax-3 mürettebatının Dünya'ya dönüş sürecini canlı yayınladı. Ax-3 ekibindeki Gezeravcı, Michael Lopez-Alegria, Walter Villadei ve Marcus Wandt, kapsülden çıkarıldı.
Ax-3 ekibi, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) 7 Şubat TSİ 17.20'de ayrılmıştı. Gezeravcı'nın da yer aldığı Ax-3 ekibini taşıyan Dragon kapsülü, ABD yerel saatiyle 18 Ocak 16.49'da (19 Ocak TSİ 00.49) NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden başarıyla fırlatılmıştı. Yolculuğu yaklaşık 36 saat süren Ax-3 mürettebatı, 20 Ocak'ta ISS'ye ulaşmıştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı