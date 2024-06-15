Bakan Koca paylaştı! Kurban Bayramı'nda et nasıl tüketilmeli?

Kurban Bayramı'nda et tüketiminde dikkat edilmesi gerekenler sağlık açısından oldukça önemli. Bunun yanı sıra etin yanında ne tür gıdalarla beslenilmesi gerektiği de vatandaşlar açısından merak konusu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bayramda etin nasıl tüketileceğine yönelik video paylaşımda bulundu.

Kurban Bayramı geldi çattı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bayramda et tüketiminde dikkat edilmesi gerekenlere ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Koca'nın yaptığı video paylaşımda, Uzman Diyetisyen Hümeyra Arslan yeni kesilen etin nasıl tüketilmesi gerektiğini şöyle anlattı:

24 SAAT DİNLENDİRİLMELİ

"Kültürel olarak kesilen kurban etlerini direkt kavurma yapmaya alışık olsak da yeni kesilen etin hem pişirilmesi hem de sindirilmesi zordur.

Dinlendirilmeden tüketilen etler şişkinliğe ve hazımsızlığa yol açabilir. Kurban etini bir gün dinlendirdikten sonra tüketmek sağlığımız için daha faydalı olacaktır.

ETİN YANINDA TÜKETİLMESİ GEREKENLER

Et porsiyon kontrolünü yapıp, yanında sebze, salata, yoğurt ve tam taneli ürünleri ihmal etmezsek dengeli beslenmeyi sağlamış oluruz.

Özellikle, yüksek kolesterolü olan ve kalp hastalığı riski taşıyanların kırmızı et tüketimini haftada iki günle sınırlandırması ve sakatat tüketiminden kaçınması önemlidir.

KAÇINILMASI GEREKENLER SIRALANDI

Etin sağlıklı bir şekilde pişirilmesi için haşlama, fırında pişirme, ızgara yapmalı, kızartma ve doğrudan ateşte pişirmeden kaçınmalıyız.

Kavurmayı yaparken kuyruk yağı veya tereyağı eklemek yerine etin kendi yağı ve suyuyla pişirmeliyiz."