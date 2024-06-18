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Bakan Özhaseki'den vatandaşları sevindirecek haber! Denize erişimi engelleyen kaçak yapılaşmalara karşı harekete geçildi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Denizler Halkındır" projesi kapsamında, vatandaşların denize erişimini engelleyen işgaller ve kaçak yapılaşmaları denetimlerle tespit ettiklerini belirterek, "Vatandaşlarımızın denize erişimini engelleyen tüm unsurları kaldıracağız." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kurban Bayramı'yla sahillerde yoğunluğun arttığına işaret edildi.

Bir süre önce "Denizler Halkındır" projesinin başlatıldığı anımsatılan açıklamada, proje kapsamında, vatandaşların kıyıya ulaşımını engelleyen işgaller ve kaçak yapılaşmalara yönelik denetimlerin gerçekleştirildiği bildirildi.

Kıyılarda yürütülen denetimlerin etkisiyle vatandaşların rahatça denize girebildiği vurgulanan açıklamada, halk plajlarının da tatilcilerin uğrak yeri haline geldiği belirtildi.

Bakan Özhaseki'den vatandaşları sevindirecek haber! Denize erişimi engelleyen kaçak yapılaşmalara karşı harekete geçildi - 1. Resim

"SAHİLLERİMİZİ ADIM ADIM GÖZDEN GEÇİRİYORUZ"

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, kıyılara ulaşımı engelleyen işgaller ve kaçak yapılaşmadan dolayı vatandaşların muzdarip olduğuna dikkati çekti.

Bakan Özhaseki'den vatandaşları sevindirecek haber! Denize erişimi engelleyen kaçak yapılaşmalara karşı harekete geçildi - 2. Resim

"ŞİKAYETLER ÜZERİNE HAREKETE GEÇTİK"

Özhaseki, şöyle devam etti:

"Biz de 'milletimizin isteği, bizim başımızın gözümüzün üzerinde' dedik. Gelen şikayetler üzerine derhal harekete geçtik ve ekiplerimizle beraber çalışmalara başladık. Tüm sahillerimizi adım adım gözden geçiriyor, vatandaşlarımızın denize erişimini engelleyen kaçak yapıları ve işgalleri hızlıca tespit ediyoruz. Vatandaşlarımızın denize erişimini engelleyen tüm unsurları kaldıracağız."

Bakan Özhaseki, hedeflerinin sahilleri kaçak yapılardan arındırmak olduğunu, il müdürlüklerinin kıyıları gözetim altına aldığını, valiliklerin de süreci yakından takip ettiğini vurguladı.

"ÇEVRE KİRLİLİĞİNE SEBEBİYET VERMEYELİM"

Bakan Özhaseki, "Halk plajlarıyla vatandaşlarımız hem günübirlik ihtiyaçlarını rahatça karşılayabiliyor hem de temiz işletmelerle keyifli tatil geçiriyor. Bayram tatili boyunca vatandaşlarımızdan istirhamım, sahillerimizde çevre kirliliğine sebebiyet vermeyelim. Bayramın huzurlu atmosferini çevremizi kirleterek bozmayalım." çağrısında bulundu.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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