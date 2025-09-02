Bakan Tunç'tan Özel'e tepki: Soruşturmalar siyasi değil

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in CHP'li belediyelere yönelik soruşturmalarla ilgili 7 soruluk önerge vermişti.

Tunç, konuyla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu. Özel'in soruşturmaların siyasiymiş gibi gösterdiğini söyleyen Tunç, "CHP Genel Başkanı yargıyı etkilemekten kaçınmalı. Soruşturma izni hangi koşullarda verilir, hangi koşullarda verilmez? Tabii Sayın Özel bir eczacı. Hukukçu olsa bu ayrımı yapabilir. İhbar edenler ve itirafçı olanlar kendileri. Yargıyı rahat bırakmak lazım" ifadelerini kullandı.

Tunç'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Bu soruşturmaları siyasiymiş gibi algı yürüttü. İhbarlar neticesinde başlayan CHP il başkanlığının alınması sürecinden itibaren başlayan ve genişleyen devam eden bir soruşturma söz konusu.

Cumhuriyet savcısının ihbarlar, itiraflar karşısında savcının görevini yapmaması beklenemez.

Savcıların talepler sulh ceza hakimlerinin kararları neticesinde şekillenen bir soruşturma. Burada tek kişi karar vermiyor.

Masumiyet karinesine önem veriyoruz. Soruşturmalar siyasi değil. Elbette eleştiriler yapılır ama hakarete varan cümleler farklı bir maksattır.

Sağlıklı bir soruşturma yürümesi hepimizin temennisi. CHP Genel Başkanı yargıyı etkilemekten kaçınmalı. Soruşturma izni hangi koşullarda verilir, hangi koşullarda verilmez? Tabii Sayın Özel bir eczacı. Hukukçu olsa bu ayrımı yapabilir.

Soruşturmalar devam ederken başka belediyelerde suç üstü yapıldı.

İhbar edenler ve itirafçı olanlar kendileri. Yargıyı rahat bırakmak lazım. Türkiye'de hak arama yolları sonuna kadar açık ve bunlar gerçekleşiyor.

Önergeye yazılı cevapları göndereceğiz.

RABİA NAZ VATAN'IN ÖLÜMÜ

Vefatına hala üzülüyoruz.

Burada adli soruşturma gerçekleştirildi. Aile iddialarını sürdürdü. O yargı süreçleri kesinleşti. Aile AYM'ye başvurdu. Tazminata karar verildi. Özellikle bazı eksiklik ve ihmaller şeklinde... Oradaki gerekçelere bakmak lazım. Yeniden yargılamayı gerektiren husus var mı bakmak gerekir. AYM tazminata karar verdi, yeniden yargılamaya karar vermedi.

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK DÜZENLEMESİ

Kamuoyunda çokça tartışılıyor. Burada sistemimiz dünyadakiyle aynı.

Özellikle Minguzzi evladımızın katlinden sonra bu konuyu tartışılmaya başlandı. Alternatif taslak çalışmamız var. Burada özellikle 15-18 yaş grubunun yaş büyüdükçe ceza miktarının düşmesi bakımında farklı bir uygulama yapılır ona bakacağız. Suçun işleniş şekli vs dikkate alınarak, ağır suçlar işleyen çocuklar bakımından yaşa göre cezada indirim noktasında bir kademelendirme söz konusu.

Çocuğun yaşına uygun yargılama olması için çalışmamız var.