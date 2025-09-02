Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Bakan Tunç'tan Özel'e tepki: Soruşturmalar siyasi değil

Bakan Tunç'tan Özel'e tepki: Soruşturmalar siyasi değil

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bakan Tunç&#039;tan Özel&#039;e tepki: Soruşturmalar siyasi değil
CHP, Adalet Bakanlığı, Soruşturma, Yargı, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

CHP lideri Özel'in Tunç'a 7 soruluk önerge vermişti. Bakan Tunç, Özel belediyelere yönelik soruşturmaları siyasi bir algıymış gibi yürüttüğünü söyleyip "İhbar edenler ve itirafçı olanlar kendileri. Yargıyı rahat bırakmak lazım. Yazılı cevapları göndereceğiz. Türkiye'de ikili sistemi yoktur" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in CHP'li belediyelere yönelik soruşturmalarla ilgili 7 soruluk önerge vermişti.

Tunç, konuyla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu. Özel'in soruşturmaların siyasiymiş gibi gösterdiğini söyleyen Tunç, "CHP Genel Başkanı yargıyı etkilemekten kaçınmalı. Soruşturma izni hangi koşullarda verilir, hangi koşullarda verilmez? Tabii Sayın Özel bir eczacı. Hukukçu olsa bu ayrımı yapabilir. İhbar edenler ve itirafçı olanlar kendileri. Yargıyı rahat bırakmak lazım" ifadelerini kullandı.

Tunç'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Bu soruşturmaları siyasiymiş gibi algı yürüttü. İhbarlar neticesinde başlayan CHP il başkanlığının alınması sürecinden itibaren başlayan ve genişleyen devam eden bir soruşturma söz konusu.

Cumhuriyet savcısının ihbarlar, itiraflar karşısında savcının görevini yapmaması beklenemez. 

Savcıların talepler sulh ceza hakimlerinin kararları neticesinde şekillenen bir soruşturma. Burada tek kişi karar vermiyor.

Masumiyet karinesine önem veriyoruz. Soruşturmalar siyasi değil.  Elbette eleştiriler yapılır ama hakarete varan cümleler farklı bir maksattır.

Sağlıklı bir soruşturma yürümesi hepimizin temennisi. CHP Genel Başkanı yargıyı etkilemekten kaçınmalı. Soruşturma izni hangi koşullarda verilir, hangi koşullarda verilmez? Tabii Sayın Özel bir eczacı. Hukukçu olsa bu ayrımı yapabilir.

Soruşturmalar devam ederken başka belediyelerde suç üstü yapıldı. 

İhbar edenler ve itirafçı olanlar kendileri. Yargıyı rahat bırakmak lazım. Türkiye'de hak arama yolları sonuna kadar açık ve bunlar gerçekleşiyor.  

Önergeye yazılı cevapları göndereceğiz. 

RABİA NAZ VATAN'IN ÖLÜMÜ

Vefatına hala üzülüyoruz. 

Burada adli soruşturma gerçekleştirildi. Aile iddialarını sürdürdü. O yargı süreçleri kesinleşti. Aile AYM'ye başvurdu. Tazminata karar verildi. Özellikle bazı eksiklik ve ihmaller şeklinde... Oradaki gerekçelere bakmak lazım. Yeniden yargılamayı gerektiren husus var mı bakmak gerekir. AYM tazminata karar verdi, yeniden yargılamaya karar vermedi. 

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK DÜZENLEMESİ

Kamuoyunda çokça tartışılıyor. Burada sistemimiz dünyadakiyle aynı. 

Özellikle Minguzzi evladımızın katlinden sonra bu konuyu tartışılmaya başlandı. Alternatif taslak çalışmamız var. Burada özellikle  15-18 yaş grubunun yaş büyüdükçe ceza miktarının düşmesi bakımında farklı bir uygulama yapılır ona bakacağız. Suçun işleniş şekli vs dikkate alınarak, ağır suçlar işleyen çocuklar bakımından yaşa göre cezada indirim noktasında bir kademelendirme söz konusu. 

Çocuğun yaşına uygun yargılama olması için çalışmamız var.  

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Uydudan tek tek tespit ediliyor! Ekilmeyen tarla kiraya verilecek, uzmanlardan kritik uyarıBUSKİ su kesintisi sorgulama! 2 Eylül'de Bursa'da sular ne zaman gelecek?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ege'nin en büyüğünden korkunç görüntüler! Gediz artık bir adımda geçiliyor... - GündemBabası gençliğinde yüzüyordu, o 1 adımda geçti2 saat program yapacaklardı, 3 dakika sürdü! Canlı yayında ilginç anlar - Gündem2 saat program yapacaklardı, 3 dakika sürdü! Canlı yayında ilginç anlarCHP'li Alaattin Köseler ilk defa hakim karşısında! Aylık gelirini açıkladı - GündemCHP'li Köseler'in aylık geliri dikkat çektiİstanbul'un göbeğinde yakalandı! Yarım ton uyuşturucu böyle ele geçirildi - Gündemİstanbul'un göbeğinde büyük operasyon! Böyle yakalandılarAlevlerle mücadele sürüyor! Bakan Yumaklı son durumu açıkladı - GündemAlevlerle mücadelede son durum!Uzman isim bölge bölge açıkladı! İşte Türkiye'de kuraklık alarmı veren yerler - Gündemİşte Türkiye'de kuraklık alarmı veren 3 bölge
Sonraki Haber Yükleniyor...