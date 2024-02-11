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    • Bakan Yerlikaya duyurdu: AK Parti seçim çalışmasına saldırıda 57 adrese baskın, 17 gözaltı

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Bakan Yerlikaya duyurdu: AK Parti seçim çalışmasına saldırıda 57 adrese baskın, 17 gözaltı
    Son Dakika, İçişleri, Ak Parti, Haber

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    AK Parti'nin Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmasına yönelik düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan yeni açıklama geldi. Yerlikaya, "57 farklı adrese operasyon düzenlendi, baskınlarda 17 kişi gözaltına alındı" dedi.

     AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın Kanarya Mahallesi'ndeki seçim çalışması sırasında silahlı saldırıya ilişkin emniyet birimlerinin operasyonları sürüyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya düzenlenen operasyonlara ilişkin son bilgileri paylaştı. 

    GÖZALTI SAYISI 17'YE YÜKSELDİ

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün ise Tekirdağ mitinginde saldırıyı lanetleyerek bir kişinin gözaltına alındığı duyurmuştu. Erdoğan'ın açıklamasından saatler sonra Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise 12 şüphelinin gözaltına alındığını, 7 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmaların hızla devam ettiğini belirtmişti. Bakan Yerlikaya, gözaltı sayısının 17'ye yükseldiğini söyledi. Yerlikaya, "Milletimizin huzurunu bozanların huzurunu bozmaya devam edeceğiz" dedi.

    Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

    "Bildiğiniz üzere, dün Küçükçekmece'de silahlı bir saldırı meydana gelmiş ve saldırıda bir vatandaşımız ağır yaralanmıştır. Saldırıdan hemen sonra emniyet birimlerimiz geniş çaplı tahkikat başlattı ve operasyonlar düzenlemeye başladı.  57 farklı adrese düzenlenen operasyonlarda şu ana kadar 17 şahıs gözaltına alındı. 3 ruhsatsız silah da ele geçirildi. Diğer seçimlerde olduğu gibi 31 Mart Yerel seçimlerinin huzur ve güven içinde gerçekleşmesi için İçişleri Bakanlığı olarak gerekli tüm tedbirleri hassasiyetle aldık. Almaya da devam ediyoruz. Biz şehir eşkıyalarına, organize suç örgütlerine, halkımızın huzurunu kaçırmaya çalışanlarla milletimizin canına ve malına kasteden suç odaklarıyla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Halkımızın huzurunu bozanlara asla ama asla müsaade etmeyeceğiz. Milletimizin huzurunu bozanların huzurunu bozmaya devam edeceğiz."

     

     

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Son DakikaİçişleriAk Parti
    Haberler > Gündem > Bakan Yerlikaya duyurdu: AK Parti seçim çalışmasına saldırıda 57 adrese baskın, 17 gözaltı
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