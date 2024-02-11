Bakan Yumaklı görüntüleri paylaştı: Çizgili sırtlan kameralara yansıdı

Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: Türkiye Gazetesi 11 Şubat 2024 17:11 - Güncelleme: 11 Şubat 2024 17:15 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'de çizgili sırtlan görüntülendiğini duyurdu. Yumaklı, "Nadir de olsa Anadolu coğrafyamızda seni görmek çok güzel" dedi.