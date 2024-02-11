Bakan Yumaklı görüntüleri paylaştı: Çizgili sırtlan kameralara yansıdı
Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'de çizgili sırtlan görüntülendiğini duyurdu. Yumaklı, "Nadir de olsa Anadolu coğrafyamızda seni görmek çok güzel" dedi.
Türkiye'de nadir de olsa görülen çizgili sırtlan görüntülendi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.
Yumaklı, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Bugün fotokapanımızın misafiri “Çizgili Sırtlan”
Nadir de olsa Anadolu coğrafyamızda seni görmek çok güzel.
Doğal zenginliklerle dolu ülkemizde çizgili sırtlan gibi birçok türümüzü korumayı sürdürüyoruz."