Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
 •      
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Seçim
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer

    • Nesli tükenme tehlikesi altındaydı, Muğla'da ortaya çıktı

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Muğla, Haber

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Nesli tükenme tehlikesi altında olan Akdeniz Foku Fethiye'de ortaya çıktı. Bir köpeğin teknelerin arasında dolaşan foku meraklı gözlerle takip etmesi ise izleyenleri gülümsetti.

    Muğla'nın Fethiye ilçesindeki bir marinada nesli tükenme tehlikesinde olan bir tür olan Akdeniz Foku görüldü. Vatandaşlar o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

    Bir köpek ise teknelerin arasında dolaşan foku meraklı gözlerle takip etti. Fok, daha sonra derinlere dalarak, gözden kayboldu.

    O anlarda köpeğin şaşkınlığı ise izleyenleri gülümsetti.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Muğla
    Haberler > Gündem > Nesli tükenme tehlikesi altındaydı, Muğla'da ortaya çıktı
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Traktörünü satmak isteyince hayatının şokunu yaşadı: 340 bin lirası 'sazan sarmalı'ndan döndü - Gündem340 bin lirası 'sazan sarmalı'ndan döndüTemiz sanıp içiyorlardı! Kent diken üstünde; hastalık tespit edilen 6 çeşme kapatıldı - GündemKent diken üstünde! 6 çeşmenin suyunda hastalık çıktıUNESCO listesindeki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde korkutan alevler - GündemUNESCO listesindeki Kuş Cenneti'nde korkutan alevlerHopa'da seçmen bir hayli zorlanacak! Adayların isimleri aynı partileri ayrı - GündemAdayların isimleri aynı partileri ayrıPutin korkusu bunu da yaptırdı! NATO'dan Avrupa ülkelerine silah çağrısı - GündemNATO'dan Avrupa ülkelerine kritik çağrıAlevlere teslim olan ev küle döndü: 1 ölü - GündemAlevlere teslim olan evden kahreden haberMHP, 55 adayını daha açıkladı - GündemMHP, 55 adayını daha açıkladı! İşte isim isim tam listeCumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin Zonguldak adaylarını ilan etti - GündemCumhurbaşkanı Erdoğan Zonguldak adaylarını ilan ettiAralarında vekiller de var! Adliye saldırganlarının üzerinden 9 kişilik liste çıkmış - GündemAdliye saldırganlarının üzerinden 9 kişilik liste çıkmışCumhurbaşkanı Erdoğan: Gabar'da günlük petrol üretimi 35 bin varili aştı, hedef 100 bin varil - GündemGünlük petrol üretimi 35 bin varili aştı, hedef 100 bin
    Sonraki Haber Yükleniyor...