Nesli tükenme tehlikesi altındaydı, Muğla'da ortaya çıktı

Nesli tükenme tehlikesi altında olan Akdeniz Foku Fethiye'de ortaya çıktı. Bir köpeğin teknelerin arasında dolaşan foku meraklı gözlerle takip etmesi ise izleyenleri gülümsetti.

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki bir marinada nesli tükenme tehlikesinde olan bir tür olan Akdeniz Foku görüldü. Vatandaşlar o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

Bir köpek ise teknelerin arasında dolaşan foku meraklı gözlerle takip etti. Fok, daha sonra derinlere dalarak, gözden kayboldu.

O anlarda köpeğin şaşkınlığı ise izleyenleri gülümsetti.